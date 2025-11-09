學者：中國透過管制稀土 阻撓歐洲軍備擴張計畫

中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。圖為6月25日在北京舉行的中國-歐盟高層經濟對話會場中，歐盟旗幟(左)與中華人民共和國國旗(右)並列。(路透)

紐約時報報導導，稀土 是導彈、戰鬥機、無人機 及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計畫。

紐時中文網7日報導，中國對稀土管制的反覆讓歐洲領導人清楚意識到，他們的軍備擴張受制於與中國之間日益不穩的關係。歐盟 約98%的關鍵稀土進口來自中國，依賴度甚至高於美國的80%。

目前歐洲各國正緊急大幅增加國防開支，試圖在2030年前提升關鍵軍事能力。無法獲取關鍵礦產可能擾亂該計畫，改變地緣政治格局並影響歐洲的未來。

歐盟一直努力擺脫對中國稀土的依賴，並通過立法培育本土產業。礦業諮詢機構SFA Oxford分析師近期的研究報告預測，考慮到礦山開發、精鍊廠建設、製造業擴張及融入北約供應鏈所需的時間，要完全擺脫對中國的依賴，需要8至12年。

歐盟與中國官員近期就發放「通用許可證」進行協商，以簡化對歐洲的稀土出口流程。

稀土是F-35戰鬥機、無人機、潛艇、戰斧(Tomahawk)飛彈雷達系統等歐美軍事技術的關鍵原料，也是歐洲重整軍備計畫中擬儲備的關鍵物資。

海牙戰略研究中心(HCSS)分析師吉拉迪(Benedetta Girardi)說，「中國的最終目標，是拖慢美國的發展，而歐洲也會因此受到牽連。」

歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)表示，自北京開始要求稀土出口許可證以來，歐盟企業提交的2000份申請中，僅約一半得到「妥善處理」。

報導引述「歐盟安全研究所」(EUISS)劉亞伯(Joris Teer)說，「中國正試圖破壞歐洲的整個重整軍備計畫」，「作為國防官員或行業從業者，是不願意把這話挑明的」。