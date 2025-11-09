我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

學者：中國透過管制稀土 阻撓歐洲軍備擴張計畫

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。圖為6月25日在北京舉行的中國-歐盟高層經濟對話會場中，歐盟旗幟(左)與中華人民共和國國旗(右)並列。(路透)
中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。圖為6月25日在北京舉行的中國-歐盟高層經濟對話會場中，歐盟旗幟(左)與中華人民共和國國旗(右)並列。(路透)

紐約時報報導導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在美中貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計畫。

紐時中文網7日報導，中國對稀土管制的反覆讓歐洲領導人清楚意識到，他們的軍備擴張受制於與中國之間日益不穩的關係。歐盟約98%的關鍵稀土進口來自中國，依賴度甚至高於美國的80%。

目前歐洲各國正緊急大幅增加國防開支，試圖在2030年前提升關鍵軍事能力。無法獲取關鍵礦產可能擾亂該計畫，改變地緣政治格局並影響歐洲的未來。

歐盟一直努力擺脫對中國稀土的依賴，並通過立法培育本土產業。礦業諮詢機構SFA Oxford分析師近期的研究報告預測，考慮到礦山開發、精鍊廠建設、製造業擴張及融入北約供應鏈所需的時間，要完全擺脫對中國的依賴，需要8至12年。

歐盟與中國官員近期就發放「通用許可證」進行協商，以簡化對歐洲的稀土出口流程。

稀土是F-35戰鬥機、無人機、潛艇、戰斧(Tomahawk)飛彈雷達系統等歐美軍事技術的關鍵原料，也是歐洲重整軍備計畫中擬儲備的關鍵物資。

海牙戰略研究中心(HCSS)分析師吉拉迪(Benedetta Girardi)說，「中國的最終目標，是拖慢美國的發展，而歐洲也會因此受到牽連。」

歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)表示，自北京開始要求稀土出口許可證以來，歐盟企業提交的2000份申請中，僅約一半得到「妥善處理」。

報導引述「歐盟安全研究所」(EUISS)劉亞伯(Joris Teer)說，「中國正試圖破壞歐洲的整個重整軍備計畫」，「作為國防官員或行業從業者，是不願意把這話挑明的」。

稀土 歐盟 無人機

上一則

美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬

下一則

中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

延伸閱讀

中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解

中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解
GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億

GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億
中國暫停實施6項稀土出口管制措施

中國暫停實施6項稀土出口管制措施
中團隊：蕨類中發現大量稀土元素 有助資源持續利用

中團隊：蕨類中發現大量稀土元素 有助資源持續利用

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
輝達執行長黃仁勳5日出席在英國倫敦聖詹姆斯宮舉行的2025伊莉莎白女王工程獎招待會。（路透）

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

2025-11-05 18:50

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？