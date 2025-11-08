赫塞斯：對盟友的軍購程序必須加速 要達到「戰時」要求

美國國防部長赫塞斯。(路透)

國防部 長赫塞斯 7日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國防部必須強化對外軍售 ，改進軍售交付盟友的速度和效率。

他說，美國與盟友共同分擔防衛責任是川普總統和國防部的關鍵核心政策，要做到這一點，盟友必須使用最好、最具互通性的武器系統。

赫塞斯7日向國防工業領袖和官員發表談話，強調美國的國防工業必須變得更快、更靈活，以及更願意接受風險，指美國的敵人是國防部的官僚主義。

他指出，國防部長年來更注重程序而非結果，讓美國的國防工業陷入不好的文化，面臨不穩定的需求訊號、不確定的預估，以及異變的客戶群，導致整體失去危機感、害怕創新，且讓客戶與國防工業之間缺乏信任。

他說，國防部的目標非常簡單，就是要改進武器採購程序，達到戰時狀態(wartime footing)，建立與重建「自由的兵工廠」。

他也說，這是接近1939年的時刻，更希望是接近1981年的時刻，指這是一個危機感漸增、敵人聚集、威脅擴大的時刻；赫塞斯說，美國必須做好準備，指美國的敵人正快速動作，以驚人的速度在發展和完成新的軍事能力。

在具體作為上，赫塞斯宣布取消國防部用於採購的「聯合能力整合與發展系統」 (JCIDS)，指該審核系統速度太慢，平均要300天才能通過一項文件，而戰鬥人員的需求早已發生改變。

他也提到，美國的國防工業效率太低，無法準時交付美國對盟友和夥伴的軍售。他說，對外軍售不只有利於美國產業，也對美國的全球戰略至關重要，盟友必須使用全世界最好、最具互通性的武器系統，才能與美軍並肩作戰，以面對危險的全球挑戰。