我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

特派記者陳政錄、記者李人岳／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球最大的福特號航母搭載各型戰機，全艦有5000名官兵。(美聯社)
全球最大的福特號航母搭載各型戰機，全艦有5000名官兵。(美聯社)

中國自主研製的彈射型航空母艦福建艦與美國的福特號，都是當今最先進的航母，均採用電磁彈射系統，然福建艦採用的是「中壓直流配電」，相較福特號的「中壓交流配電」，中方專家稱中壓直流更為穩定、更有效率，還節約了航母空間、線纜等優點。

在動力方面，美國福特號採用核動力，較仍使用傳統動力、需依賴補給艦才能有長遠航程的福建艦，具備作戰持久力、滿載優勢。不過，這也使得福特號的建造和維護成本，一般被認為高於福建艦。

中國工程院院士馬偉明曾表示，美國目前是中壓交流，還處於第一代水準，要趕上中國的第二代系統中壓直流還需十幾年。

新華社發布的照片，福建艦舉行成軍儀式。(美聯社)
新華社發布的照片，福建艦舉行成軍儀式。(美聯社)

中共黨媒環球時報引述軍事專家張軍社、宋忠平表示，福建艦入列體現中國海軍從「近海防禦型向遠海防衛型」轉型成果，體現中國最先進軍工科技在航母領域應用。

張軍社說，福建艦的電磁彈射系統，可使航母作戰效率大幅提升，例如僅需90秒，就能將殲-15T戰鬥機發射出去。

新華社發布的照片，福建艦搭載的殲-35從甲板起飛。(美聯社)
新華社發布的照片，福建艦搭載的殲-35從甲板起飛。(美聯社)

台北全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，福特號排水量超過10萬噸，艦身長度超過300公尺；福建艦排水量約8萬噸，艦身長度約300公尺，兩者體型、噸位雖有差距，不過差距不大。

他說，福建艦雖是常規動力航母，但卻採用與福特號相同原理的電磁彈射器，如何以傳統動力主機維持電磁彈射器持續作業所需的電力，也是外界好奇重點。

其次，福特號可搭載超過80架各式戰機，福建艦據估計約可搭載60架戰機，且僅配備三具電磁彈射器，少於福特號的四具彈射器，外界估計，福特號的艦載機起降率可維持在每日200架次左右，福建艦可能僅約每日120架次左右，持續作戰、打擊戰力仍有一段差距。

福特號搭載的F/A-18戰機從甲板起飛。(美聯社)
福特號搭載的F/A-18戰機從甲板起飛。(美聯社)

淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，福建艦更大的挑戰應在於飛行員。他指出，解放軍航艦過去使用滑跳甲板起飛，如今要重新訓練飛行員彈射起飛，短時間內可能造成戰力的間隙。

解放軍 中共

上一則

B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中

下一則

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

延伸閱讀

福建號成軍「這些人出席」張競：政治信號值得深究

福建號成軍「這些人出席」張競：政治信號值得深究
福建艦入列 習近平登艦、親按電磁彈射按鈕 中進入3航母時代

福建艦入列 習近平登艦、親按電磁彈射按鈕 中進入3航母時代
卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」

卡尼：已在APEC為雷根廣告向川普道歉 經貿談判等美國「準備好」
加拿大總理卡尼 為「雷根反關稅廣告」向川普致歉

加拿大總理卡尼 為「雷根反關稅廣告」向川普致歉

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」