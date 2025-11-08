中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

全球最大的福特號航母搭載各型戰機，全艦有5000名官兵。(美聯社)

中國自主研製的彈射型航空母艦福建艦與美國的福特號，都是當今最先進的航母，均採用電磁彈射系統，然福建艦採用的是「中壓直流配電」，相較福特號的「中壓交流配電」，中方專家稱中壓直流更為穩定、更有效率，還節約了航母空間、線纜等優點。

在動力方面，美國福特號採用核動力，較仍使用傳統動力、需依賴補給艦才能有長遠航程的福建艦，具備作戰持久力、滿載優勢。不過，這也使得福特號的建造和維護成本，一般被認為高於福建艦。

中國工程院院士馬偉明曾表示，美國目前是中壓交流，還處於第一代水準，要趕上中國的第二代系統中壓直流還需十幾年。

新華社發布的照片，福建艦舉行成軍儀式。(美聯社)

中共 黨媒環球時報引述軍事專家張軍社、宋忠平表示，福建艦入列體現中國海軍從「近海防禦型向遠海防衛型」轉型成果，體現中國最先進軍工科技在航母領域應用。

張軍社說，福建艦的電磁彈射系統，可使航母作戰效率大幅提升，例如僅需90秒，就能將殲-15T戰鬥機發射出去。

新華社發布的照片，福建艦搭載的殲-35從甲板起飛。(美聯社)

台北全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，福特號排水量超過10萬噸，艦身長度超過300公尺；福建艦排水量約8萬噸，艦身長度約300公尺，兩者體型、噸位雖有差距，不過差距不大。

他說，福建艦雖是常規動力航母，但卻採用與福特號相同原理的電磁彈射器，如何以傳統動力主機維持電磁彈射器持續作業所需的電力，也是外界好奇重點。

其次，福特號可搭載超過80架各式戰機，福建艦據估計約可搭載60架戰機，且僅配備三具電磁彈射器，少於福特號的四具彈射器，外界估計，福特號的艦載機起降率可維持在每日200架次左右，福建艦可能僅約每日120架次左右，持續作戰、打擊戰力仍有一段差距。

福特號搭載的F/A-18戰機從甲板起飛。(美聯社)

淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，福建艦更大的挑戰應在於飛行員。他指出，解放軍 航艦過去使用滑跳甲板起飛，如今要重新訓練飛行員彈射起飛，短時間內可能造成戰力的間隙。