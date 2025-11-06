美中關稅戰休兵 川普簽署兩道命令 明年或有4次川習會

川普總統正式宣布把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%。(路透)

川習會 後，美中貿易休戰，川普 總統簽署行政命令，10日起正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅 」降至10%，並延長美中關稅戰休兵期一年。財長貝森特也暗示，美中明年有望舉行四次「川習會」，美國最終也可能允許Nvidia(輝達，又稱英偉達)的Blackwell晶片銷往中國。

中國國務院稅則委員會5日宣布，10日起取消美國雞肉及小麥等部分農產品最高15%的關稅。但對美國黃豆將繼續徵收13%的關稅。同時，一年內繼續暫停實施對美加徵24%關稅，但保留10%的關稅稅率。

美中一起互降關稅，市場認為是具體落實川習會共識，釋出好的信號。

白宮4日陸續發出兩道行政命令，一為11月10日起調降對中國產品課徵的芬太尼關稅，稅率從目前的20%降至10%。川普表示，中國在打擊芬太尼及其前驅化學品走私方面已取得進展，「中華人民共和國已承諾採取重大措施，阻止芬太尼流入美國，包括停止向北美出口部分特定化學品，並嚴格管制其他化學品對全球各地的出口」。

另外一道行政命令為11月10日起，中國對等關稅從34%降至10%的措施，再延長一年。據估算，10日起中國輸美產品的整體關稅稅率，將從57%降為47%，包括10%的芬太尼關稅、10%的對等關稅、以及川普第一任期對中國產品課徵的關稅。

川普表示，他之所以決定延長關稅戰休兵期，是基於北京承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理了對美國半導體製造商的報復行動，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。

另外，中方5日公告，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，並保留10%的對美加徵關稅。