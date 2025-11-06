美中關稅戰休兵 川普簽署兩道命令 明年或有4次川習會

我的頻道

編譯葉亭均、記者陳湘瑾／綜合報導
川普總統正式宣布把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%。(路透)
川普總統正式宣布把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%。(路透)

川習會後，美中貿易休戰，川普總統簽署行政命令，10日起正式把對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」降至10%，並延長美中關稅戰休兵期一年。財長貝森特也暗示，美中明年有望舉行四次「川習會」，美國最終也可能允許Nvidia(輝達，又稱英偉達)的Blackwell晶片銷往中國。

中國國務院稅則委員會5日宣布，10日起取消美國雞肉及小麥等部分農產品最高15%的關稅。但對美國黃豆將繼續徵收13%的關稅。同時，一年內繼續暫停實施對美加徵24%關稅，但保留10%的關稅稅率。

美中一起互降關稅，市場認為是具體落實川習會共識，釋出好的信號。

白宮4日陸續發出兩道行政命令，一為11月10日起調降對中國產品課徵的芬太尼關稅，稅率從目前的20%降至10%。川普表示，中國在打擊芬太尼及其前驅化學品走私方面已取得進展，「中華人民共和國已承諾採取重大措施，阻止芬太尼流入美國，包括停止向北美出口部分特定化學品，並嚴格管制其他化學品對全球各地的出口」。

另外一道行政命令為11月10日起，中國對等關稅從34%降至10%的措施，再延長一年。據估算，10日起中國輸美產品的整體關稅稅率，將從57%降為47%，包括10%的芬太尼關稅、10%的對等關稅、以及川普第一任期對中國產品課徵的關稅。

川普表示，他之所以決定延長關稅戰休兵期，是基於北京承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口管制，並處理了對美國半導體製造商的報復行動，中方還承諾「購買對美國經濟與民生至關重要的農產品出口，包括黃豆、高粱與木材」。

另外，中方5日公告，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，並保留10%的對美加徵關稅。

同時，大國也將自10日起鬆綁31家美國實體出口管制，同時停止實施對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖的反規避措施。

美中關稅戰休兵一年，美方降低中國貨進口關稅，中方同步取消對美農產品課重稅。圖為貨...
美中關稅戰休兵一年，美方降低中國貨進口關稅，中方同步取消對美農產品課重稅。圖為貨輪停靠中國連雲港卸貨。(路透)

