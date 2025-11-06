我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

佛里曼：確信「美會挺台」的日子 已不復返

記者周佑政、陳熙文／綜合報導
紐約時報專欄作家佛里曼建議台灣，在美中關係下保持低調，不要採取任何激進的行動。(美聯社)
紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)5日在台北「遠見高峰會」表示，那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了，「你們可以問問澤倫斯基。」他建議台灣應採取「刺蝟」雙重策略，劃清界限，「讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你」。

佛里曼透過視訊以「川普時代下的不確定世界」為主題發表演講指出，就重塑美國而言，在川普第一任任期中，身邊還有一些起緩衝作用的人；但在第二任期裡，川普身邊圍繞的則是那些放大聲音與意志的人，許多傳統的制衡機制因此不再發揮作用。川普在行使總統權力上已大幅突破常規，最明顯的例子是隨心所欲徵收關稅，尤其是對中國。

佛里曼建議台灣不要採取任何激進的行動，現在國際關係非常緊張，尤其是美中關係，「如果我是台灣，我會保持低調，做好自己的本職工作，繼續發展現有的出色經濟，並且盡量避免捲入衝突」。

至於美國是否會保護台灣？佛里曼打趣說，「我都不能確定如果紐約市遭到入侵，川普是否會保護它了，遑論是台灣」。中國領導人習近平每拖一年不採取行動，就是好事，台灣應繼續讓自己成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分，萬一中國侵犯台灣，台積電就不會是現在的台積電了。

川普在第一任期結束前向台灣出售400枚魚叉地面發射飛彈、100套魚叉海防系統發射器，至今尚未全數交貨，被提名美國國防部助理部長的達默4日表示，美國國防部正致力於緊急、迅速地確保台灣取得必要的自我防衛能力。

川普 台積電 國防部

