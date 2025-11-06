川普拒售Blackwell晶片敏感時刻…黃仁勳：中國將贏得與美AI競賽

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
Nvidia執行長黃仁勳直言，中國將在AI競賽中超越美國。圖為今年7月黃仁勳著唐裝在北京舉行的中國國際供應鏈博覽會發表演說。(路透)
Nvidia執行長黃仁勳直言，中國將在AI競賽中超越美國。圖為今年7月黃仁勳著唐裝在北京舉行的中國國際供應鏈博覽會發表演說。(路透)

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳5日在「金融時報」(Financial Times) 人工智慧(AI)高峰會上直言，中國將在AI競賽中超越美國。他強調，美國若排除中國市場，將失去全球半數AI開發人員，長遠來說不利。至於川普總統主張Nvidia最新晶片應專供美國使用，顯示美中科技角力持續升溫。

路透報導，黃仁勳在「金融時報」舉辦的「AI未來高峰會」場邊受訪時表示，中國將在AI競賽中超越美國，「中國即將贏得AI競賽」。

黃仁勳5日稍晚在社群平台X貼文指出，「就像我一直說的，中國在AI方面只落後美國幾奈秒(nanosecond，10億分之1秒)。美國勇往直前並贏得全球開發人員至關重要」。

身為全球AI晶片龍頭企業領導人的黃仁勳曾在10月指出，只要全球，其中包括中國龐大的開發人員都運行Nvidia系統，美國就能在AI戰局中勝出。不過，他感嘆中國政府已將Nvidia排除於市場之外。

中國能否取得先進的AI晶片，尤其是由全球市值最高的Nvidia生產的晶片，仍是美中科技競爭的敏感焦點。目前兩國正爭奪尖端運算與AI領域的主導權，這場角力已成為全球科技版圖的關鍵戰場。

黃仁勳上個月在華府舉行的Nvidia開發人員大會上也說過，「我們希望美國能贏得這場AI競賽，這是毫無疑問的，」他並補充說，「我們希望世界建立在美國的技術架構之上，這也是事實。但若想真正取得勝利，我們必須參與中國市場、贏得中國的開發人員。一項讓美國失去全球半數AI開發人員的政策，從長遠來看並非有利，反而對我們自己造成的傷害更大。」

川普則於2日播出的專訪中呼籲，Nvidia最新一代「Blackwell」晶片應專供美國客戶使用。黃仁勳稍早指出，Nvidia尚未申請美國出口許可，以便銷售該款晶片至中國市場，主因是北京方面對Nvidia的態度。

川普也補充說，華府將允許中國與Nvidia維持合作關係，但「不會涉及最先進的半導體。」

AI 黃仁勳 川普

