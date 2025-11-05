美中在全球平起平坐？川普形容川習會「G2」引盟友憂心

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統(左)10月30日與中國國家主席習近平(右)在南韓舉行會談之前，川普在社群平台發出一句短文，「G2即將召開！」(路透)
川普總統(左)10月30日與中國國家主席習近平(右)在南韓舉行會談之前，川普在社群平台發出一句短文，「G2即將召開！」(路透)

川普總統10月30日與中國國家主席習近平在南韓舉行會談之前，川普在社群平台發出一句短文，「G2即將召開！」美聯社指出，在外交中，即便簡短的文字也具有重要意義。這則貼文不僅可能已揭示川普對美中關係的態度，讓注重國際形象的北京欣喜，卻也引發美國盟友對中國影響力持續上升的憂慮。

「G2」意指「兩國集團」，最早由美國經濟學家貝格斯滕(C. Fred Bergsten)於2025年提出，旨在敦促美中兩個主要經濟體互相對話，也隱含兩國權力均衡，也是北京長期渴望達到的目標。

亞洲協會政策研究所中國政治研究員牛犇指出：「G2概念意味美中在全球舞台上平等，兩國立場應得到同等重視。」

川普總統(左)10月30日與中國國家主席習近平(右)在南韓舉行會談之前，川普在社群平台發出一句短文，「G2即將召開！」(美聯社)

不過，過去十年間，包括川普首次執政時期，華府都拒絕使用這一稱呼。拜登政府官員芮普胡伯(Mira Rapp-Hooper)警告，川普使用「G2」可能在盟國政府引發重大焦慮，他們「擔心川普政府會與中國達成協議，可能讓盟國處於不利地位」。

芮普胡伯指出，「G2」在歐巴馬政府初期流行，源於一些資深官員認為，兩國應通過合作來定義關係，以應對全球問題，雖然北京接受這一稱呼，但華府最終不再認可，因為暗示美中將在沒有其他夥伴，尤其是盟國參與的情況下，做出重大全球決策。

她說，這個詞在日本、澳洲和印度等國非常不受歡迎，會認為美國在亞洲對中國有所讓步，可能損害這些美國盟友利益。

