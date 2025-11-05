我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

川普降中芬太尼關稅後 中停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山空軍基地內會談後走出大門。（歐新社）
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山空軍基地內會談後走出大門。（歐新社）

川普4日正式簽署行政命令調降對中關稅，擬11月10日生效。中國國務院關稅稅則委員會隨後在5日公告，停止實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，以及在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

美國方面，根據4日發出的2道行政命令，美國對中國的芬太尼關稅稅率將從目前的20%調降至10%，11月10日生效。川普也將延長1年的關稅休戰協議，該協議已讓他把對中國的對等關稅稅率從34%降至10%。

據中國財政部官網5日消息，中國國務院關稅稅則委員會公布2項公告。當中皆提及，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，根據相關法律法規和國際法基本原則，相關措施經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告。

一是自2025年11月10日13時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

中國國務院關稅稅則委員會表示，本次中美停止實施部分雙邊加徵關稅，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待，有利於推動雙邊經貿關係不斷邁向更高水平。

根據稅委會今年3月4日發布的公告2025年第2號，上述關稅措施包括對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

二是2025年11月10日13時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅措施，在1年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

中國國務院關稅稅則委員會表示，本次中美繼續暫停實施部分雙邊加徵關稅，有利於推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，造福兩國人民，促進世界繁榮。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 國務院 川普

上一則

若台海爆發衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入

下一則

劍指曼達尼…紐約客搬德州 艾伯特揚言徵100%關稅

延伸閱讀

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數
起訴川普、改革爭議高 白艾榮連任曼哈頓檢察官

起訴川普、改革爭議高 白艾榮連任曼哈頓檢察官
最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇
峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢