我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

若台海衝突如何解？赫塞斯暗示：可能派駐韓美軍

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯訪問南韓，4日在首爾召開記者會。（歐新社）
美國國防部長赫塞斯訪問南韓，4日在首爾召開記者會。（歐新社）

南韓媒體MoneyToday、韓聯社及釜山日報4日報導，美國國防部長赫塞斯同日在南韓首爾暗示，若台灣海峽爆發危機，有可能派駐韓美軍。

美國和南韓在首爾舉行年度安全對話「美韓安全諮商會議」（韓美安保協議會議，SCM），美韓分別由赫塞斯與南韓防長安圭白領銜，會後2人召開共同記者會。

對一旦台海發生危機，是否會派駐韓美軍的提問，赫塞斯說，美方與同盟攜手捍衛朝鮮半島穩定的意志堅定，但也有必要提高戰略靈活性，以因應區域內其他的緊急情況。

赫塞斯還說，美韓將透過坦誠溝通有效應對，南韓將在遏制北韓傳統武器的挑釁上發揮主導作用。釜山日報4日報導說，這被解讀為南韓將在應對來自北韓的傳統威脅上發揮主導作用，而必要時駐韓美軍將在和南韓協商後，負責應對包含來自北韓及區域內的其他各種威脅。

路透4日也報導，赫塞斯在上述記者會中被問到，2.85萬名駐韓美軍是否可能用於朝鮮半島以外的任何衝突，包括與中國大陸的衝突時說，保護南韓免於遭擁核國北韓威脅是美韓同盟的目標，「但毫無疑問，我們將審慎仔細考慮因應區域突發狀況的靈活性」。

上述路透報導說，美國官員已發出計畫讓美軍更具靈活性的信號，好在朝鮮半島以外地區遂行作戰行動，以因應更廣泛的威脅，例如協防台灣和遏制中國增強的軍事影響力。然而南韓至今抗拒改變駐韓美軍角色的構想。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

南韓 赫塞斯 北韓

上一則

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

下一則

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

延伸閱讀

美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作

美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作
美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」

美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」
赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑

赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑
赫塞斯：美國準備與盟友共享技術 因應中國侵擾

赫塞斯：美國準備與盟友共享技術 因應中國侵擾

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢