川習會未談Blackwell 白宮鷹派勝利 國安高層反對銷中

川普總統日前表示台灣重要的半導體工業都搬到美國投資設廠，他常與輝達執行長黃仁勳保持聯絡。圖為黃仁勳（右）今年4月底在白宮與川普總統參加記者會。(路透)

華爾街日報報導，現任和前任政府官員透露，由於包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在內的高層官員，幾乎一致反對批准Nvidia輝達 (另稱英偉達)高階人工智慧(AI)Blackwell晶片出口中國，川普 最後決定在10月30日於南韓釜山與中國國家主席習近平會晤時，不討論輝達高階晶片出口事宜。

川普的最終決定顯示：魯比歐等川普高級顧問「戰勝」了輝達執行長黃仁勳 。黃仁勳不遺餘力的遊說川普，以批准輝達新一代高階Blackwell晶片出口中國。Blackwell晶片出口中國有助輝達保住中國AI行業繼續依賴輝達技術，潛在銷售額高達數百億元，但這同時將代表美國重大政策轉變，影響深遠。

官員表示，在準備川習會時，包括魯比歐等人告訴川普，允許這些晶片出口將提升中國AI數據中心能力，反噬美國，威脅國家安全。美國為換取北京允許出口稀土磁鐵，先前已準備在川習會中做出其他讓步。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，「總統聽取包括頂級商界領袖在內的各方政策意見。川習歷史性會晤證明，總統決策的唯一指導原則是美國人民的最大利益。」

華爾街日報報導，川習會為貿易政策和AI競賽定下基調，對未來輝達在中國的業務至關重要。川普近幾個月曾表示，他考慮批准出口性能較低的Blackwell晶片至中國。但他的態度在亞洲行後有了轉變。

川普在哥倫比亞廣播公司(CBS)2日播出的「60分鐘」專訪中表示，美國允許中國與輝達做生意，但不會允許中國使用最先進晶片。談到Blackwell晶片時，川普說：「我們不會把這種晶片給別人。」

預計黃仁勳將會在川普計畫明年4月訪中以前，持續積極遊說對中出口Blackwell晶片。黃仁勳上周在華府表示，川普常在深夜打電話給他。他顯然是最受川普青睞的一位企業執行長。