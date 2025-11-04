我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

5天內變臉 川普禁Nvidia Blackwell銷中：不准他國擁有

編譯葉亭均、劉忠勇、記者蕭君暉、蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳手持新開發出來的先進晶片Blackwell，希望能獲川普政府批准，銷售到中國市場，但已遭川普政府否決。(路透)
輝達執行長黃仁勳手持新開發出來的先進晶片Blackwell，希望能獲川普政府批准，銷售到中國市場，但已遭川普政府否決。(路透)

川普總統2日表示，美國不會把Nvidia輝達（另稱英偉達）的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Blackwell晶片銷中國的態度。川普短短五天內「變臉」，對輝達Blackwell晶片銷中觀點出現180度轉變，業界譁然。

川普還談到，他預估再過兩年，美國將擁有全球40%到50%的晶片市場，「現在最大的變化是，各大公司正從台灣撤離，進入美國設廠，這都是因為關稅政策。如果我們沒有課關稅，他們根本不會這麼做。」

他重申，唯一能避開關稅的方法，就是在美國本土建廠生產。只要在美國設廠、在美國生產產品，就不用付任何關稅，「事情就這麼簡單」。

川普專訪2日晚播出後，美股4日早盤前交易中，輝達股價上漲1.4%，至205.31美元，分析師指一般股民覺得即使沒有中國市場，輝達依舊賺錢。輝達在10月的市值成為全球第一家超過5兆元的公司。

做為半導體工業全球重鎮，受消息衝擊，台灣以鴻海為首的五大AI伺服器代工廠3日股價全面走弱，並拖累加權指數盤中一度由紅翻黑， 五大AI伺服器代工廠市值合計蒸發逾近44億美元。

自8月以來，外界就在臆測川普是否會允許向中國出售某種版本的Blackwell晶片。當時他曾暗示，可能批准向中國銷售輝達降規版的下一代GPU晶片。

川普早前在自韓返美的「空軍一號」座機上回答媒體提問時表示：「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進了十年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人。」這番話透露川普政府可能不會沒有限制地允許輝達Blackwell輸出。

路透報導，川普的回答收回之前的說法，他前一天說可能會協助輝達出口降規版的旗艦級GPU，這也是AI競爭中的關鍵零組件。

川普說，中國會和輝達討論晶片採購問題，他強調白宮只扮演「仲裁者」(arbitrator)的角色。但會後，川普表示雙方並未觸及此話題。

輝達執行長黃仁勳上周表示，由於中國對輝達的立場，公司目前並未向華府申請對中銷售許可。

他在華府的開發者大會上說：「他們已非常明確地表示現在不希望輝達在那裡。」黃仁勳補充說，公司需要進入中國市場，才能為在美國的研發提供資金。

川普在CBS「60分鐘」於2日晚播出的專訪中也透露，自己經常與輝達執行長黃仁勳見面，不過，除了表達「恭喜」外，沒有理由立刻又與黃仁勳再度會面。

川普在回答主持人歐唐納有關輝達晶片銷往中國的議題，「您會允許晶片製造商輝達向中國銷售最先進的晶片嗎？」

川普回答，「不，不會。但…」主持人追問：「也就是說，這完全不在考慮範圍內？」

川普說：「我們會讓他們和輝達打交道。輝達是全球這方面的領導企業，我們會允許他們與輝達往來，但不包括最先進的產品。我們不會讓任何國家擁有最先進的晶片，除了美國。」

主持人再問：「因為那樣中國就會贏得AI競賽？」川普說：「倒也不一定會贏，但他們肯定會取得對等的優勢。現在是我們領先，因為我們正以前所未有的速度生產電力。允許企業自行發電是我的構想，老實說，之前沒有人想到過。」

即便輝達仍無法甩開Blackwell銷中國「緊箍咒」，法人認為，目前亞馬遜、微軟、Google、Meta等北美雲端服務供應商(CSP)仍持續加碼AI基建投資，AI伺服器市場仍是帶動當前科技產業向上成長的「硬需求」，帶動鴻海、廣達、緯創等相關伺服器代工廠營運持續上升，前景不看淡。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

輝達 川普 AI

上一則

全美州及地方選舉今投票 川普執政小考

下一則

川普稱「習保證任內不動武」 美學者2原因打臉：川習會未提台灣需警惕

延伸閱讀

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看

「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看
學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣
特赦趙長鵬 川普卻稱「不知他是誰」

特赦趙長鵬 川普卻稱「不知他是誰」

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢