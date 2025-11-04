5天內變臉 川普禁Nvidia Blackwell銷中：不准他國擁有

輝達執行長黃仁勳手持新開發出來的先進晶片Blackwell，希望能獲川普政府批准，銷售到中國市場，但已遭川普政府否決。(路透)

川普 總統2日表示，美國不會把Nvidia輝達 （另稱英偉達）的Blackwell先進晶片給「其他人」，一改他在10月29日透露可能解禁Blackwell晶片銷中國的態度。川普短短五天內「變臉」，對輝達Blackwell晶片銷中觀點出現180度轉變，業界譁然。

川普還談到，他預估再過兩年，美國將擁有全球40%到50%的晶片市場，「現在最大的變化是，各大公司正從台灣撤離，進入美國設廠，這都是因為關稅政策。如果我們沒有課關稅，他們根本不會這麼做。」

他重申，唯一能避開關稅的方法，就是在美國本土建廠生產。只要在美國設廠、在美國生產產品，就不用付任何關稅，「事情就這麼簡單」。

川普專訪2日晚播出後，美股4日早盤前交易中，輝達股價上漲1.4%，至205.31美元，分析師指一般股民覺得即使沒有中國市場，輝達依舊賺錢。輝達在10月的市值成為全球第一家超過5兆元的公司。

做為半導體工業全球重鎮，受消息衝擊，台灣以鴻海為首的五大AI 伺服器代工廠3日股價全面走弱，並拖累加權指數盤中一度由紅翻黑， 五大AI伺服器代工廠市值合計蒸發逾近44億美元。

自8月以來，外界就在臆測川普是否會允許向中國出售某種版本的Blackwell晶片。當時他曾暗示，可能批准向中國銷售輝達降規版的下一代GPU晶片。

川普早前在自韓返美的「空軍一號」座機上回答媒體提問時表示：「才剛推出的新的Blackwell，比每一款其他晶片還先進了十年。不過，不會的，我們不會把這款晶片給其他人。」這番話透露川普政府可能不會沒有限制地允許輝達Blackwell輸出。

路透報導，川普的回答收回之前的說法，他前一天說可能會協助輝達出口降規版的旗艦級GPU，這也是AI競爭中的關鍵零組件。

川普說，中國會和輝達討論晶片採購問題，他強調白宮只扮演「仲裁者」(arbitrator)的角色。但會後，川普表示雙方並未觸及此話題。

輝達執行長黃仁勳上周表示，由於中國對輝達的立場，公司目前並未向華府申請對中銷售許可。

他在華府的開發者大會上說：「他們已非常明確地表示現在不希望輝達在那裡。」黃仁勳補充說，公司需要進入中國市場，才能為在美國的研發提供資金。

川普在CBS「60分鐘」於2日晚播出的專訪中也透露，自己經常與輝達執行長黃仁勳見面，不過，除了表達「恭喜」外，沒有理由立刻又與黃仁勳再度會面。

川普在回答主持人歐唐納有關輝達晶片銷往中國的議題，「您會允許晶片製造商輝達向中國銷售最先進的晶片嗎？」

川普回答，「不，不會。但…」主持人追問：「也就是說，這完全不在考慮範圍內？」

川普說：「我們會讓他們和輝達打交道。輝達是全球這方面的領導企業，我們會允許他們與輝達往來，但不包括最先進的產品。我們不會讓任何國家擁有最先進的晶片，除了美國。」

主持人再問：「因為那樣中國就會贏得AI競賽？」川普說：「倒也不一定會贏，但他們肯定會取得對等的優勢。現在是我們領先，因為我們正以前所未有的速度生產電力。允許企業自行發電是我的構想，老實說，之前沒有人想到過。」

即便輝達仍無法甩開Blackwell銷中國「緊箍咒」，法人認為，目前亞馬遜、微軟、Google、Meta等北美雲端服務供應商(CSP)仍持續加碼AI基建投資，AI伺服器市場仍是帶動當前科技產業向上成長的「硬需求」，帶動鴻海、廣達、緯創等相關伺服器代工廠營運持續上升，前景不看淡。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：