從胡錦濤到習近平…中國布局20年造「經濟堡壘」擺脫美

中國國家主席習近平。(美聯社)

川普 總統試圖透過關稅來減少美國對中國出口依賴，並防止中國工廠產能過剩衝擊美國經濟。但他的努力遭遇阻礙，中國早已在逐步擺脫美國。20年來，中國一直在系統性推進經濟自給自足，建立了足以對美國經濟施加壓力的戰略要道，讓華府更難阻止中國。

紐約時報3日報導，從胡錦濤到習近平 治國，自給自足一直是中國政策的基石，雖然該策略成本高昂且效率不高，但結果是西方能用來施壓中國的籌碼愈來愈少。上個月中共中央全會上，習近平籲下一個五年計畫必須先加緊努力，在科技領域實現更大程度的自立自強。

中國今年動用最強大的籌碼，便是幾乎全面掌控全球稀土 金屬及稀土磁鐵供應，這促使川普政府取消9月推出的一項政策，暫停擴大美國禁止與中國軍工相關企業往來的清單。

透過自給自足政策，中國掌握了更多關鍵領域，如現在中國是抗生素與其他藥品原料的主要生產國，也是大量電機設備、低階晶片等產品的主要供應國。如今只有少數領域仍由美歐領先，特別是民用飛機及最先進半導體，這也使美國的施壓手段愈來愈有限，像是川普政府便用如飛機零件來威脅北京，希望在稀土出口管制問題上讓步。

2001年底中國加入世貿組織(WTO)時仍仰賴大量進口，當時中國製造的汽車、通訊設備、電力設備等品質皆不如進口貨，但從那以後中國在這些產品乃至其他領域的品質取得巨大進展。前工信部部長金壯龍去年表示，在500種主要工業產品中，中國有超過220種產量居全球第一。

中國官員呼籲國家追求更高程度的自給自足，上月中共中央全會決議，自明年起中國將進一步強化先進製造業，要求「加快提升我國在製造業、產品品質、航太、交通、網路空間的實力」。習近平的資深政策顧問田培炎近日更撰文，稱完備的產業體系有助提升供應鏈韌性，並廣泛的產業基礎可形成經濟安全的堡壘。

