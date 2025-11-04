從胡錦濤到習近平…中國布局20年造「經濟堡壘」擺脫美

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

川普總統試圖透過關稅來減少美國對中國出口依賴，並防止中國工廠產能過剩衝擊美國經濟。但他的努力遭遇阻礙，中國早已在逐步擺脫美國。20年來，中國一直在系統性推進經濟自給自足，建立了足以對美國經濟施加壓力的戰略要道，讓華府更難阻止中國。

紐約時報3日報導，從胡錦濤到習近平治國，自給自足一直是中國政策的基石，雖然該策略成本高昂且效率不高，但結果是西方能用來施壓中國的籌碼愈來愈少。上個月中共中央全會上，習近平籲下一個五年計畫必須先加緊努力，在科技領域實現更大程度的自立自強。

中國今年動用最強大的籌碼，便是幾乎全面掌控全球稀土金屬及稀土磁鐵供應，這促使川普政府取消9月推出的一項政策，暫停擴大美國禁止與中國軍工相關企業往來的清單。

透過自給自足政策，中國掌握了更多關鍵領域，如現在中國是抗生素與其他藥品原料的主要生產國，也是大量電機設備、低階晶片等產品的主要供應國。如今只有少數領域仍由美歐領先，特別是民用飛機及最先進半導體，這也使美國的施壓手段愈來愈有限，像是川普政府便用如飛機零件來威脅北京，希望在稀土出口管制問題上讓步。

2001年底中國加入世貿組織(WTO)時仍仰賴大量進口，當時中國製造的汽車、通訊設備、電力設備等品質皆不如進口貨，但從那以後中國在這些產品乃至其他領域的品質取得巨大進展。前工信部部長金壯龍去年表示，在500種主要工業產品中，中國有超過220種產量居全球第一。

中國官員呼籲國家追求更高程度的自給自足，上月中共中央全會決議，自明年起中國將進一步強化先進製造業，要求「加快提升我國在製造業、產品品質、航太、交通、網路空間的實力」。習近平的資深政策顧問田培炎近日更撰文，稱完備的產業體系有助提升供應鏈韌性，並廣泛的產業基礎可形成經濟安全的堡壘。

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看

韓宴飲馬格利酒 習近平皺眉閉眼一臉苦

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

