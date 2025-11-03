我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

力抗川普關稅 紐時揭北京20年來下一盤大棋斷開對西方依賴

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海空軍基地會面。（美聯社）
川普總統曾利用關稅，試圖減少美國對中國出口產品的依賴，並防止中國的工廠產能過剩壓垮美國經濟。但紐約時報指出，他的努力遭遇一個障礙：北京早已逐步降低對美國的經濟依賴。

自力更生一直是中國政策制定的核心方針，不僅現任國家主席習近平上台以來如此，前任國家主席胡錦濤執政期間也是如此。中國二十年來系統性地追求經濟自力更生，以國內生產取代進口製造品的計畫，雖然成本高昂、效率常常不佳，卻已能建立對美國施壓的關鍵節點，同時也讓華府更難對北京採取封鎖行動，也削弱西方在發生爭端時的籌碼。

中國今年利用一個最具威力的「關鍵節點」，即對全球稀土金屬和稀土磁鐵幾乎完全的控制，迫使川普與習近平達成妥協，使美國今年對中關稅降至與東南亞相近的水準，並低於對印度及巴西等傳統友邦的稅率，同時促使川普政府暫停9月推出的擴大禁止美國與中國軍工企業交易範圍的政策。

透過推動製造業自立政策，中國還在多個產業取得「關鍵節點」優勢，例如抗生素與藥物成分生產、電氣設備與低階晶片製造等領域，這使得美方在尋求反制時可用的手段大幅減少，中方官員如今呼籲國家更加自力更生。

中國2001年底加入世界貿易組織（WTO）時，多種商品仍依賴進口，當時的中製汽車、電信設備、發電設備及其他製造品的品質不如進口產品。然而，自那時起，中國在品質和產量上均取得巨大進步。

北京將龐大的製造規模與強有力的國家指導相結合，如今僅少數商業領域仍由歐美主導，尤其是商用飛機以及部分最先進的半導體，領導人對自力更生的強調表態也越來越公開，在10月舉行的中共二十屆四中全會上更被凸顯出來，下令從明年起將加倍強調先進製造業，要求政府和企業「加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網路強國」。

美國外交關係協會中國專家塞瑟（Brad Setser）指出：「習主席相當擅長找到方法，逐步將美國進口品從中國供應鏈中排除，除了由美國公司設計但未製造的最先進半導體之外。」

自川普第一任期初期，美國官員往往忽視中國可能利用這些「關鍵節點」的擔憂，認為這麼做將損害中國作為外國投資的地位，促使跨國公司轉向其他地區採購。這種情況仍有可能發生，但中國領導人似乎決心追求更大的自力更生。中共二十屆四中全會閉幕聲明指出：「要鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項。」

