我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

稱有資安疑慮 國會眾院禁用WhatsApp

編譯盧炯燊／綜合報導
國會眾院下令禁止所有國會工作人員使用WhatsApp。(美聯社)
國會眾院下令禁止所有國會工作人員使用WhatsApp。(美聯社)

Meta旗下WhatsApp即時通訊應用程式被指存在高風險，國會眾院下令禁止所有國會工作人員使用WhatsApp，已下載者亦要刪除。

眾院首席行政官(CAO)斯平多(Catherine Szpindor)23日透過電郵向所有國會工作人員發出備忘錄指出，由於WhatsApp在如何保護用戶數據方面缺乏透明度，沒有儲存的數據加密，網路安全辦公室已確認它對使用者存在高度安全風險，所以不得在國會任何設備下載或保留WhatsApp，包括任何手機、桌面及網路瀏覽器版本。

斯平多建議可使用其他即時通訊程式來取代，包括微軟的Teams平台、亞馬遜的Wickr、Signal、蘋果的iMessage及Facetime。

Meta發言人斯通(Andy Stone)在回應有關禁令時表示，Meta不同意斯平多對WhatsApp傳遞信息的說法。

他指出，WhatsApp上的信息是在默認情況下，從端到端作出加密信息傳遞(end-to-end encrypted messaging)，這意味除了收件人，其他WhatsApp使用者是不能看到它們的。這比斯平多所批准的大多數應用程式，有更高的安全級別，因為這些獲准使用的應用程式並沒有提供加密保護。

但是其中一個獲准使用的Signal應用程式(與WhatsApp類似，採用端對端加密信息傳遞)一直成為爭議的焦點。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)曾向至少兩個Signal私人群組，發送了有關攻擊葉門青年運動(Houthi)的詳細信息。

五角大廈早前曾警告員工不要使用Signal，因為該應用程式存在技術漏洞，在3月18日發出的特別公告指出，俄羅斯駭客組織可能利用Signal的漏洞監視加密組織，並將「相關人員」作為目標。

公告表示，像Signal這樣的應用程式，可用來共享非機密信息，但不允許用來發送「非公開」的非機密信息。

WhatsApp Meta 眾院

上一則

美官員：DeepSeek暗助中國軍方、用空殼公司逃避晶片管制

下一則

川普喊油價勿漲勿中圈套 下令美國加速產油

延伸閱讀

保護用戶數據缺乏透明度 眾院禁用WhatsApp

保護用戶數據缺乏透明度 眾院禁用WhatsApp
科技巨人搶AI人才戰愈演愈烈 查克柏格親上陣高薪挖角

科技巨人搶AI人才戰愈演愈烈 查克柏格親上陣高薪挖角
川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論

川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論
抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化

抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束