分析：伊朗封鎖荷莫茲海峽「等於自殺」 也害慘中國

分析指中東動盪將為中國帶來慘重損失。圖為中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會緊急公開會上發言，強烈譴責美國襲擊伊朗的核設施。(路透)

以色列和伊朗 持續交戰之際，美軍空襲伊朗三處核設施。紐約時報 分析，中東動盪將為中國帶來慘重損失，包括能源方面及在中東的立足點，而中國不太可能在軍事上保護伊朗。若伊朗要封鎖荷莫茲海峽，將是自殺行為。

前五角大廈官員魯賓(Michael Rubin)表示，如果伊朗以封鎖海峽為報復手段，此舉將是「自殺行為」，而且華盛頓和北京都知道這一點。

「今日商業」(Business Today)網站22日報導，德黑蘭發出大膽警告：荷莫茲海峽可能「在數小時內」關閉。但軍事分析家和戰略專家對此表示懷疑。這條海峽是一條狹窄的海上咽喉要道，每天有近 2000萬桶石油 通過，重要性不言而喻，不僅對伊朗的敵人如此，對其最親密的伙伴也同樣如此。

魯賓指出，流經荷莫茲海峽的燃料有44%最終運往亞洲，大部分是中國，也有一定比例是印度。他說：「所以可能會出現短暫的中斷。但除此之外，伊朗就等於自殺了。」

魯賓強調，封鎖荷莫茲海峽將首先扼殺伊朗自身經濟，然後再損害對手。他說，「伊朗的軍事和經濟將會萎縮。」這明確表示伊朗放出這種威脅可能更多的是政治秀，而非軍事現實。

報導指，中國是伊朗最大的貿易夥伴和最大的石油買家，在這個過程中扮演著默默但強大的角色。荷莫茲海峽全面封鎖將嚴重損害北京的能源安全，並擾亂「一帶一路」倡議下的關鍵供應路線。

紐約時報20日報導，這種失控會讓中國損失慘重。中國以折扣價購買伊朗幾乎所有的出口石油，利用秘密油輪船隊規避美國的制裁；而中國有一半的進口石油是經由伊朗南部海岸的荷莫茲海峽運輸。報導表示，中國政府正努力扭轉經濟疲軟局面，能源價格上漲將是另一個令中國頭痛的問題。

中國對伊朗的基礎設施投入了大量資金，包括最近投入營運的西安至德黑蘭貨運專線等鐵路線，以鞏固貿易連通性。如果石油供應中斷、物流中斷的區域衝突不符合北京的利益。

一位分析師表示，「中國可能不會公開反對德黑蘭的言論，但它會在幕後利用其經濟影響力。」「荷莫茲海峽一旦被堵住，中國首先會流血。」

另方面，其他替代供應路線，包括繞過荷莫茲海峽的沙烏地阿拉伯和阿聯酋的管道，提供一定彈性，但它們的容量有限。美國也會加大能源出口，將自己定位為後備供應國。

報導分析指，盡管德黑蘭發出強烈威脅，但封鎖荷莫茲海峽說來容易，做來難。伊朗的損失將大於其獲得的利益，由於中國的能源生命線受到威脅，德黑蘭可能會發現來自競爭對手和盟友的壓力，要求其保持石油供應。