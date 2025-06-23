聯合國安理會緊急開會 中俄倡停火 以代表：世界應感謝川普

聯合國安理會22日召開中東局勢緊急會議，討論美國對伊朗核設施的打擊，各國各自發言，未做成任何決議案。(路透)

聯合國 安理會22日在紐約市開會討論美國空襲伊朗 核設施事任，俄羅斯、中國呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，美國轟炸伊朗三處核設施是「危險的升溫行徑」，讓全球陷入報復循環。

古特瑞斯22日表示，「美國轟炸伊朗的核設施，標誌危險的轉折。我們必須立即果斷行動、停止戰鬥，並就伊朗核計畫重啟謹慎且持續的談判；我一再譴責中東地區任何軍事升級，中東人民無法再忍受一次破壞循環，但我們卻面臨陷入報復循環死胡同的風險。」

路透報導，川普總統22日宣布，美國已成功「摧毀」德黑蘭的關鍵核設施；美國加入以色列 攻擊伊朗的行列，標示著伊朗伊斯蘭共和國1979年革命以來，西方國家針對伊朗採取的最大規模軍事行動。

以色列駐聯合國大使達諾(Danny Danon)說，世界應該感謝美國總統川普，今天全世界都應該在這裡公開表示感謝，「感謝川普在這麼多人猶豫不決時，採取行動。」達諾說，有些人譴責以色列和美國，「但當伊朗把鈾濃縮程度遠遠超出民用範圍時，當伊朗在山下建立堡壘準備消滅我們時，你們在哪裡？」達諾還說，不容忽視的是，已經嘗試過外交手段，但伊朗把談判變成一場鬧劇，利用談判作掩護，為製造飛彈和濃縮鈾爭取時間。

以色列駐聯合國大使達諾22日在安理會發言，表示全世界應感謝美國川普總統。(路透)

中俄代表譴責美國攻擊伊朗，中國常駐聯合國大使傅聰說：「中東和平不能靠武力實現，解決伊朗核問題的外交手段尚未用盡，和平解決仍有希望。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)表示，美國前國務卿鮑爾(Colin Powell)2003年在安理會表示，伊拉克總統胡森(Saddam Hussein)當時用化學和生物武器，對全球構成迫切威脅。

涅班濟亞說道，「我們再次被要求相信美國的謊言，再一次讓數百萬名生活在中東的人蒙受苦難；這讓我們更加堅信，歷史並未讓美國同僚學到任何教訓。」

聯合國新聞報導，涅班濟亞指出，美國此舉凸顯其為「維護霸權地位，可以不擇手段、無視國際法」，強調「沒有任何人授權美國採取此類行動」。

美國代理駐聯合國大使謝伊(Dorothy Shea)則表示，現在是華盛頓採取果斷行動的時候，敦促安理會要求伊朗停止「消滅」以色列的努力，停止伊朗發展核武的動力。

謝伊說：「伊朗長期隱瞞其核武計畫，並在近期談判中阻撓我們誠摯的努力，伊朗政權不能擁有核武。」

有線電視新聞網(CNN)報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)22日嚴厲譴責美國和以色列襲擊伊朗是「赤裸裸的侵略」，嚴重違反「聯合國憲章」和國際法基本原則；伊拉瓦尼呼籲安理會「立即採取行動」，裁決美國和以色列「不公不義的嚴重侵犯行為」，稱安理會若無作為，將喪失公信力。

伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmail Baghaei)接受CNN記者專訪時表示，美方的行為凸顯以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)成功將美國拖進他的戰爭，而美國和以色列必須對這場軍事行動引發的後果承擔責任，強調伊朗將擇時行使自衛權。