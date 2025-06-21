抗北京稀土政策？ 美擬取消台積電等外國晶片製造商技術豁免

美國商務部表示，將取消利用美國技術在中國生產晶片廠商的豁免。包括台積電、海力士及三星。(路透)

美國準備就台積電等跨國大型半導體製造商旗下位於中國的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免。知情人士透露，美國商務部 掌管出口管制的部門主管凱斯勒(Jeffrey Kessler)本周向台灣及南韓 的三家生產商表示，希望取消這些豁免。

華爾街 日報報導，台積電、南韓三星電子與SK海力士(SK hynix)目前享有無限制豁免，能在不必每次都要申請許可的情況下，將美國晶片製造設備運至旗下位於中國的工廠。不過，負責工業和安全事務的美國商務部次長凱斯勒本周通知三家跨國半導體製造商，他想要取消這些豁免。

商務部發言人透過聲明說：「晶片製造商仍可在中國營運。新的晶片執法機制類似於其他向中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。」取消這些豁免權，為川普政府打擊關鍵美國技術流入中國的一環，此舉將使外國晶片製造商更難在中國營運。

本月稍早，美中兩國在倫敦達成貿易休戰協議，雙方同意暫緩推出新的出口管制措施。白宮官員強調，撤銷豁免並非新的貿易升級，而是為了讓晶片設備許可制度與中國對稀土材料的管制機制相似。

美國商務部表示，將取消利用美國技術在中國生產晶片廠商的豁免。包括台積電(圖)、海力士及三星。(路透)

商務部發言人向彭博資訊表示，晶片製造商仍能在中國營運，但新執法機制將讓這三家公司與其他出口至中國的半導體公司適用相同的許可申請要求，確保所有公司都遵循相同的審核程序，而非享有特殊待遇。

此舉可能讓北京認為是違反倫敦協議，也可能加劇華府與南韓及台灣的關係緊張。相關的中國晶片廠是全球半導體供應鏈的關鍵一環，其生產的產品被廣泛的於汽車和消費電子產品等領域。

美國商務部表示，將取消利用美國技術在中國生產晶片廠商的豁免。包括台積電、海力士及三星(圖)。(美聯社)

業界人士表示，華府收緊管制不會立即迫使廠房關閉，但長期而言營運將更加困難。晶片製造商可能尋求美國政府的個案許可，同時尋找來自日本和歐洲的替代設備。

華爾街日報報導，這個撤銷豁免權尚未成定局，商務部工業安全局尚未獲得其他政府部門支持。政府內部反對者擔心，取消豁免權最終將讓中國控制這些廠房。