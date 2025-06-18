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川普手機 可能由中國製造 採台廠晶片

編譯潘勛／綜合報導
川普集團將發售的「T1」的智慧手機，可能交由中國產製。圖為川普集團宣布的場景。(路透)
川普集團將發售的「T1」的智慧手機，可能交由中國產製。圖為川普集團宣布的場景。(路透)

川普集團(Trump Organization)號稱推出每支零售價499元的T1手機，在「美國打造」(built in the United States)，使用谷歌安卓系統，但專家表示，可能是以「原廠委託設計代工」(ODM)方式交中國產製，而處理器則可能由台灣聯發科技(MediaTek)生產，想全由美國設計、組裝到生產，根本不可能。

財經頻道CNBC17日報導，國際數據資訊公司(International Data Corp.)副總裁傑若米諾(Francisco Jeronimo)表示，川普集團的T1手機從無到有設計出來，完全在美國組裝、生產，是完全不可能的事，可能交中國ODM。

產業分析師皮爾傑米茲奇(Blake Przesmicki)在16日發布備忘錄，指T1手機雖然打廣告說是美國生產，但最初可能是中國ODM廠來做。

Counterpoint Research的研究主任費爾德海克(Jeff Fieldhack)指出，美國並沒有簡便可得的本地產能。

川普威脅要向進口到美的手機祭出關稅後，手機生產受到關注。雖說關稅尚未落實，川普已大肆抨擊蘋果的供應鏈，要求iPhone手機廠在美生產旗艦機。川普更大的計畫，是要更多電子產品由美國承擔製造。

業者指出，即便把 iPhone手機部分由美產製，手機供應鏈依然屬全球性質，組件來自幾個國家。川普集團的T1也不例外。雖說T1的特殊組件尚未公布資訊，但由其規格讓人可預料窺知。

T1手機採用6.8吋的AMOLED顯示器，這種螢幕主由南韓三星生產，另家南韓廠LG以及中國京東方(BOE)也有在做。

T1手機價格定位在499元，可能要用到聯發科的處理器，在台灣生產；若是改用高通(Qualcomm)的晶片，也可能要在台生產。

T1號稱攝像頭有5000萬像素，那就要裝影像感知晶片，該市場由日本Sony公司宰制；中國及其他國家也有些廠商但規模較小。

川普集團將發售的「T1」的智慧手機，可能交由中國產製。圖為川普集團宣布的場景。(...
川普集團將發售的「T1」的智慧手機，可能交由中國產製。圖為川普集團宣布的場景。(美聯社)

川普 供應鏈 關稅

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