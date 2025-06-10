美中倫敦會談 白宮經濟顧問：願放鬆出口管制 換中國稀土

新一輪美中關貿會談9日在倫敦舉行第一天會議。圖為雙方會談的工作官員在會談所在的倫敦蘭卡斯特宮外。(路透)

美中新一輪貿易談判9日在倫敦啟動，稀土 成這次會談「首要議題」。彭博資訊報導，從美國高階官員的最新談話可推斷，美國方面顯然準備好放鬆出口管制，以換取中方承諾放寬稀土出口限制。

川普 總統在「真實社交」平台上發文指出，「這次會談應該會非常順利」。

新華社報導，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦開始舉行，此次會談預計從英國當地9日下午持續到晚間，並可能延續至10日。中共官媒CGTN(中國環球電視網)歐洲版9日凌晨在社群平台發布的影片顯示，中國國務院 副總理何立峰8日已抵達英國展開訪問，但影片中的其餘大陸代表團成員，都僅有背影。

新一輪美中關貿會談9日在倫敦舉行第一天會議。圖為雙方會談的工作官員進入蘭卡斯特宮。(路透)

CGTN還指出，這次選擇在英國會談，是因為英國與中國關係近來出現重啟跡象，而英國與美國儘管有貿易糾紛，但特殊關係仍穩固。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)9日接受CNBC訪問時表示，川普政府預計，在倫敦「握手」後，美國的任何出口管制措施都將有所放鬆，而中國則將釋放稀土。這是美國方面迄今為止就其願意做出這一讓步所給出的最明確信號。

白宮經濟顧問哈塞特。(美聯社)

哈塞特還說，這次會談的目的是「確保他們是認真的，但實際上是為了握手言和」。他並預期，雙方握手之後，出口管制將立即放鬆，稀土就會大量出口。

哈塞特接著說：「我非常有信心這項協議即將完成。」但他未具體說明倫敦談判中雙方將協商的條款。

美中5月進行日內瓦談判，同意暫停實施高到令人咋舌的關稅稅率，但之後因為互相指控對方違反協議，兩國之間的信任逐漸消蝕。

9日談判之前，川普總統依然試著奏響樂觀的調子，他6日表示與北京談判「進展很大」，與中國國家主席習近平於5日的電話交談「很棒」，重視稀土產品之複雜，不應再有任何問題。習近平怎麼談稀土，白宮並未給出任何細節，而北京繼續催促川普政府解除對中國所設的貿易限制。

全球媒體9日在倫敦蘭卡斯特宮外，守候新一輪美中關貿會談的結果。(路透)

中國商務部7日釋出善意，表示已批准不少稀土相關產品的出口許可，原因在全球機器人、新能源車等產業的需求量不斷升高。而新華社9日晚間發布評論，表示中國規範稀土出口，合理合法，並非一時興起的「戰術反制」。

對北京來說，美國商務部長盧特尼克加入美方談判代表團，是中方樂見的訊號；盧特尼克這位內閣成員負責出口管制，他的加入意味川普有意讓這個主題攤在檯面，與中方代表團談判；中方的代表是國務院副總理何立峰。