美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制

美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰9日在英國倫敦會晤。(路透)

一位美國官員表示，美中貿易談判將持續進行到第二天，雙方正尋求緩解因科技產品運輸與稀土 元素問題所引發的緊張局勢。

彭博資訊9日報導，兩國代表在倫敦白金漢宮附近的蘭開斯特宮進行了6個多小時的會談，於當地時間晚上8點左右結束首天的談判。美國官員表示，談判將於周二(10)再次展開。

美國總統川普 在白宮對記者表示：「我們與中國的進展不錯，中國可不容易應對。我聽到的都是好消息。」

美國代表團由財政部長貝森特率領，商務部長盧特尼克和美國貿易代表葛里爾參與會談。貝森特告訴記者，這是一次「不錯的會議」，盧特尼克則形容討論「富有成果」；中國代表團由國務院副總理何立峰率領，離開時未對媒體發表評論。

彭博指出，美國表示願意取消部分科技產品的出口限制，以換取中國承諾放寬稀土出口限制。知情人士透露，具體而言，川普政府準備取消最近針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核子裝備材料等項目的多項限制措施。這些措施多數是在近幾周內，隨著美中關係緊張升溫而實施。

不過，川普對取消多項出口限制態度保留。當被問及這一可能性時，他對記者表示：「我們走著瞧。」他還說：「中國多年來一直在占美國的便宜。」並補充道：「我們希望中國能夠開放。」

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）當天稍早接受CNBC訪問時表示，川普政府預期，在倫敦「握手」之後，「美方的出口管制將會放寬」，中國「將大量釋出稀土」。

哈塞特在華府發表的言論，是迄今為止美國願意做出此類讓步最明確的信號。不過他補充指出，美國不會將輝達公司生產，用於人工智慧的最先進晶片納入放寬範圍。

哈塞特指出，他所說的並非那些極高端的輝達產品，H2O 晶片的出口限制不會取消。他補充說：「我指的是可能針對其他同樣對中國非常重要的半導體所實施的出口管制。」