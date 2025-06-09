中將稀土武器化讓美措手不及 對日、韓、歐「分而治之」

圖為化學方法提煉的稀土金屬錠。(美聯社)

中國與美國9日將在英國倫敦舉行第二輪貿易與關稅談判。英國金融時報8日引述專家與業界人士報導，北京成功將出口管制武器化，限制其稀土 出口已打亂全球供應鏈 並施壓美國，使雙邊談判的權力天平向北京傾斜。這種做法很可能被北京如法炮製在高科技供應鏈領域。

英國顧問公司「風險控制」(Control Risks)專家吉爾霍姆(Andrew Gilholm)說，出口管制讓北京能一邊反制美國，一邊反制那些受華府施壓而對中國採取更強硬立場的第三方國家。吉爾霍姆還說，這類情況的前例並不多，出口管制對北京是夢寐以求的工具；中國能調整、收緊與放寬，也能選擇一體適用各國，或只對單一國家。

分析家表示，美國與歐盟 如今都正與中國打貿易戰，北京藉由稀土管制取得的籌碼，也可能套用在高科技供應鏈。根據中國的策緯諮詢公司，若美國進一步收緊晶片出口限制，北京即可選擇限制鈦、鎂與尚未納入出口管制的輕稀土材料。

「龍州經訊」(Gavekal Dragonomics)創始合夥人兼研究部門主管葛藝豪在致客戶的備忘錄中寫道，中國在強力磁鐵、電晶體，以及高能量密度與低成本的電池等生產上擁有主導地位，並在電動車和自駕車、無人機、機器人、感測器及智慧型手機等領域，以及驅動前述商品的半導體、電池和人工智慧上，建構一套強大且高度整合的產業生態系。

葛藝豪還寫道，影響力的天平正快速倒向中方，而川普團隊才剛意識到這點。

該報導稱，中國出口許可證核發的進度緩慢，已促使多國陸續與北京展開雙邊談判，讓中國在其他議題上掌握更大談判籌碼。知情人士表示，包括南韓、日本與若干歐盟國家，近幾周已經直接向北京表達對其稀土供應狀況的關切。

一位知情西方國家外交官直言，中國的手法純粹就是交易，「北京的策略就是分而治之」。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)研究員馬佐科(Ilaria Mazzocco)提到，各國政府可望開始建立更大規模的戰略物資儲備，以因應這類衝擊，並加碼資金盡快研發降低對中依賴的替代方案。