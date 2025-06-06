川習通話互邀訪問 川普：歡迎中國留學生來美

川普總統（左）5日終於與習近平（右）通話一個半小時，暫緩關稅戰危機，兩國約定再舉行第二輪談判。（美聯社）

川普 總統上任後近五個月，5日終於與中國國家主席習近平 通電話。川普在社群網路「真實社群」發文表示，他與習近平通話1.5小時，雙方討論美中近期達成的貿易協議，他也稱現在已沒有稀土出口的問題。川普也表示，兩人都互邀訪問。

川普：已沒有稀土出口問題

美中代表5月雖在瑞士日內瓦達成初步協議，但一直沒下文，兩國貿易戰仍持續升高。川普政府更一步限制和清查中國留學生 。但川普5日又表示，歡迎中國學生到美國。

央視：雙方盡速新一輪會談

根據央視新聞報導，川習同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平並歡迎川普再次訪華，川普則表示感謝，也邀請習到美國訪問。

川普表示，接下來，將不再會有稀土礦產的問題，美中貿易代表將再度會面，但尚未決定地點。川普表示，美國方面將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席。

川普接受習近平邀請將訪中

川普5日在白宮與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，川普說，美中關稅以及雙方在貿易協議的談判上狀態良好，並指出，他已經接受習近平的邀請，擬在未來某個時間點訪問中國；川普也預期習近平未來會訪問美國。

川普也說，美國歡迎中國留學生來美國，這是美國的榮幸；川普說，美國想要外國學生來美國，只是希望他們能經過檢查。

川普上任後 兩人首度通話

川習早在川普就任前夕的1月17日曾經通話，5日則是川普第二任內兩人首度通話，也是自美中2月開始加徵對方關稅以來，兩人第一次直接溝通。至於川普4月時曾聲稱，習近平打給他討論關稅議題，不過北京方面否認。

央視新聞與新華社發布快訊稱，5日晚間，習近平「應約」與川普通電話。隨後央視新聞報導，習近平在通話中告訴川普，校正中美關係這艘大船的航向，需要雙方把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。

習近平表示，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確選擇。

習近平說，「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。」美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

央視新聞報導，川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要，美方樂見中國經濟保持強勁增長。美方將繼續奉行「一個中國政策」。

川普則自己發表指出，兩人通話結果良好。

兩人通話前，中國國家副主席韓正也先在北京會見中美高級別二軌對話的美方代表團。韓正說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美關係處於關鍵歷史節點。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，有利於兩國，也有利世界和平與發展。