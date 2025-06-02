美多所名校有中共官員培訓班 哈佛1學院被稱「海外黨校榜首」

哈佛大學政商關係良好，圖為中國駐美大使謝鋒到哈佛大學甘迺迪學院演講。(新華社)

華爾街日報報導，哈佛大學等美國頂尖學府在過去數十年來，一直是中國共產黨培訓中高階官員的搖籃，中國觀察家甚至形容哈佛是中共 的「海外黨校」。除哈佛外，雪城大學、史丹福大學等美國名校，以及新加坡 南洋理工大學的「市長班」(Mayors' Class)也提供專門讓中國官員進修的課程。這類課程在川普 總統以國安為由嚴格審查或撤銷中國學者和學生簽證的情況下，備受關注。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)5月28日宣布，美國政府將「積極吊銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯或在關鍵領域深造的學生」。

在中國，黨員身分不但有助職涯發展，且黨員身分是官員晉升的先決條件。

川普政府5月22日宣布撤銷哈佛的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，指哈佛與中共合作，後來給予哈佛30天的時間回應；哈佛興訟，維護校方招收外籍生的資格。

部分美國政治人物認為，中共「收割」美國學術界的專業知識，最終損害美國利益。川普政府引述這類批評，推動美國大學文化改革；許多保守派人士認為，美國大學是自由主義和左派意識形態的堡壘。

美國大學在中國官員的海外培訓計畫方面發揮要角，北京自1990年代起，讓大量中國官員接觸西方的公共政策理念與實踐方法，改良政府管理。

公開資料顯示，除了哈佛外，雪城大學、史丹福大學、馬里蘭大學和羅格斯大學都有培訓中國官員的課程或計畫，如雪城馬克斯維爾公民與公共事務學院在21世紀初期協助中國多所大學設立公共管理課程。

除美國外，中國官員也紛紛前往新加坡、日本和英國等地的頂尖大學進修，而新加坡南洋理工大學是最受歡迎的學府，1990年代初以來，該校已培訓數千名中國官員，其中大多人修習「市長班」研究生課程。

上海黨報線上平台「上觀新聞」(Shanghai Observer)曾在2014年的評論文章中寫道：「若要排名中共的『海外黨校』，哈佛大學的甘迺迪政府學院無疑是榜首。」

哈佛甘迺迪政府學院的校友包括2013年至2018年擔任中國國家副主席的李源潮，他2009年返校演講時表示，該校的危機管理課程，對他擔任南京市委書記期間處理一宗數十人死亡的集體中毒事件極其重要，不僅拯救200多人，且在36小時內緝拿要犯。

除了李源潮之外，中國國務院退休副總理劉鶴1995年取得哈佛甘迺迪學院公共管理碩士學位，他在川普的第一任期內擔任中方貿易談判代表；此外，現任政治局委員、資深人大代表李鴻忠則在1999年參加哈佛的短期課程。

哈佛於21世紀初推動「中國領袖發展計畫」(China's Leaders in Development)，讓中國官員接受由哈佛和北京清華大學開辦的一周培訓課程。哈佛表示，該計畫旨在「協助中國地方和中央政府資深官員，更有效地應對中國改革中持續存在的挑戰」。