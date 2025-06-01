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應對中國擴大艦隊 美海軍擬部署「反艦版戰斧飛彈」

編譯江昱蓁／綜合報導
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圖為美國海軍「聖喬治角號」(CG 71)在地中海發射戰斧陸攻飛彈。(美聯社)
圖為美國海軍「聖喬治角號」(CG 71)在地中海發射戰斧陸攻飛彈。(美聯社)

星條旗報(Stars and Stripes)31日報導，美國海軍自今年9月底起將在驅逐艦部署反艦版戰斧巡弋飛彈。主管海軍戰備的美海軍艦隊司令部司令柯德爾(Daryl Caudle)表示，面對中國艦隊的數量優勢，部署反艦版戰斧飛彈將「扭轉情勢」。

柯德爾說，反艦版的戰斧飛彈是美國最知名的非核飛彈，目前用於攻擊地面目標，反艦版將大幅增加海軍的殺傷力。「當你讓武器的通用性愈高(fungible)，它在不同情勢下的實用性就愈強」。

星條旗報表示，戰斧飛彈於1991年波灣戰爭中首次亮相，今年稍早也部署用於攻擊葉門胡塞(青年運動)武裝組織的目標。長程反艦飛彈的部署將壯大美國攻艦武器庫，並與潛艦發射的魚雷互補，在亞洲發生衝突時形成關鍵。

柯德爾還說，反艦版戰斧飛彈建造成自潛艦或驅逐艦發射，讓其「成為非常實用的武器」。

戰斧飛彈的計畫副負責人惠普基(Chip Whipkey)表示，海軍擬於今年9月30日開始在驅逐艦上部署新型飛彈，並在明年4至6月測試後部署於潛艦。海軍計畫自RTX集團購買1302枚海上攻擊戰斧飛彈。

在驅逐艦上裝載新版海上打擊飛彈的計畫，與五角大廈在印太區部署數千架無人機以對抗中國的計畫相符。這就是為人所知的「複製者」計畫，軍方預計在8月大規模部署該計畫。

柯德爾表示，除戰斧巡弋飛彈外，海軍日益龐大的武器庫還包括在潛艦聲納系統使用人工智慧(AI)演算法，「協助自魚類等生物源中辨識出人為噪音」。美海軍艦隊司令部發言人費雪補充，「這類能力已在洛杉磯級與維吉尼亞級潛艦上運作好幾年」。

五角大廈預測，到2030年，中共解放軍海軍包括潛艦、航艦在內的艦艇數量將由370艘成長為435艘。這讓美國會議員決心投資數十億美元用於建造軍艦。但柯德爾呼籲各方應謹慎「造艦軍備競賽」，並說重點應置於美軍每艘艦艇的能力。「更好的戰略是建造高階、高性能、大酬載量的艦艇」。他指的是勃克級飛彈驅逐艦。

他也說，解放軍艦隊規模會增加，但也產生挑戰，包括彈藥採購與船員數量的增加。「你必須為這些船艦配備船員，維修船隻，提供停泊地，為水手準備住房，不光只是購買船隻而已」。

五角大廈 解放軍 洛杉磯

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