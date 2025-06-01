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中外交部籲美「勿玩火」 批赫塞斯渲染「中國威脅論」

記者陳熙文、編譯潘勛／綜合報導
中國今年由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將(中)帶隊出席「香格里拉」對話，這是北京六年來首次不派防長出席香格里拉對話。(美聯社)
中國今年由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將(中)帶隊出席「香格里拉」對話，這是北京六年來首次不派防長出席香格里拉對話。(美聯社)

中國外交部31日批評美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)渲染「中國威脅論」，稱北京為此已向華府提出嚴正交涉，呼籲「美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，不要玩火」。當天美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長於新加坡見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖，持續表達嚴重的關切。

美國國防部31日發出新聞稿指出，國防部長赫塞斯31日與澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)、日本防衛大臣中谷元，以及菲律賓鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)在新加坡會面；國防部指出，這是在過去三年中第四次舉行四國國防部長會議。

美國防部表示，四國防長對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切；四方也重申，他們對於中國在南海上對菲律賓和其他國家所做出的危險行為表達關切，並強調和平解決紛爭的重要性。

國防部表示，四方強調捍衛國際法、自由航行和飛越上空的重要性，並呼籲地區的自由和穩定；他們也強調東協扮演核心角色，以及由東協領導的區域架構來確保印太地區的安全和穩定的重要性。

新聞稿也指出，四國防長也針對他們的夥伴關係宣布四個關鍵發展，包括關鍵防禦投資同步化、強化資訊分享、強化網路安全和韌性，以及增加行動協作和互通性。

在增加四邊行動協作和互通性方面，四國防長都重申在印太地區，包括在東海和南海上，四邊行動合作和互通，對嚇阻、和平和安全的重要意義；四方承諾在過往成功的多邊海上合作行動之上，未來將持續參與，並擴大相關合作的範圍和次數，也同意增加納入理念相同的夥伴。

國防部 新加坡 澳洲

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