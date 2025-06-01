我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

中國威脅迫在眉睫？分析：赫塞斯香會演說 促盟友增軍費

編譯盧炯燊／綜合報導
美國防長赫塞斯31日在香格里拉對話的演講中稱中國的威脅迫在眉睫，被一些國家解讀為敦促各國增加軍費。圖為各國防長座談。(路透)
美國防長赫塞斯31日在香格里拉對話的演講中稱中國的威脅迫在眉睫，被一些國家解讀為敦促各國增加軍費。圖為各國防長座談。(路透)

美國國防部赫塞斯(Pete Hegseth)31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上，警告「中國的(軍事)威脅是真實的，而且迫在眉睫」。這不僅是美國就台灣及印太地區安全所發出的最強硬聲明，也被視為是川普政府印太政策的重大改變。

過去多年，美國歷屆政府一直認為與中國的衝突「既非迫在眉睫，也非不可避免」。而這個改變反映出川普政府對該地區的看法，就是盟友必須增加國防開支來應對中國的威脅。

赫塞斯警告區內國家，在尋求美國軍事支援的同時，又尋求中國經濟支持，只會帶來風險。這對區內各國而言，可能被迫要在兩個超級大國之間做出選擇。反觀赫塞斯的前任奧斯丁(Lloyd Austin)同樣在香格里拉對話會上向各國保證，毋需在美中兩國之間選邊站隊。

赫塞斯稱，總統川普不尋求戰爭，不是想控制中國，「不尋求與中國發生衝突，不會煽動或試圖去征服或不尊重中國」，然而這個地區仍然是美國的「優先戰場」。

赫塞斯這個演說，中國猛烈抨擊為「挑釁」及「玩火」，是在區內製造緊張，但也有分析認為，美國是藉著挑起「中國威脅論」來迫使區內盟友增加軍事開支。

赫塞斯認為區內盟友需要承擔更大的軍事負擔，而不是長期以來依賴美國給區內安全提供保障。他在國防開支方面直白的說，「我們要求及堅持，我們的盟友與夥伴也應盡自己的一分力」。

這些年來，從澳洲到日本，美國區內盟友都宣布增加國防開支，但五角大廈一些官員認為，這些承諾仍與當前的嚴峻情況不符。

在赫塞斯出席香格里拉對話前幾天，負責政策制定的國防部次長柯伯吉(Elbridge A. Colby)在社媒X貼文，認為各國應將國防支出提高到GDP的5%，盡管這是針對北約成員，但未嘗不是對印太盟友的一佪要求。

諷刺的是，赫塞斯在敦促印太地區國家以歐洲為榜樣的同時，歐洲是在看到美國放棄保衛歐洲大陸的承諾後，不得不增加軍費來應對俄羅斯的威脅。

美國防長赫塞斯31日在香格里拉對話的演講中稱中國的威脅迫在眉睫，被一些國家解讀為...
美國防長赫塞斯31日在香格里拉對話的演講中稱中國的威脅迫在眉睫，被一些國家解讀為敦促各國增加軍費。圖為新西蘭防長柯林斯(Judith Collins)致詞。(美聯社)

赫塞斯 川普 國防部

上一則

美鋼鋁關稅翻倍 歐盟批川普增添不確定、將祭反制

下一則

赫塞斯：有川普在 中國不會侵台 稱中共若犯台 將帶給全球災難性後果

延伸閱讀

美防長對中強硬發言有玄機？分析：未提2關鍵、為轉移負面新聞

美防長對中強硬發言有玄機？分析：未提2關鍵、為轉移負面新聞
馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名
美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定
美防長稱中國準備動武改變亞洲局勢 北京提嚴正抗議

美防長稱中國準備動武改變亞洲局勢 北京提嚴正抗議

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡