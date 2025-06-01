中國威脅迫在眉睫？分析：赫塞斯香會演說 促盟友增軍費

美國防長赫塞斯31日在香格里拉對話的演講中稱中國的威脅迫在眉睫，被一些國家解讀為敦促各國增加軍費。圖為各國防長座談。(路透)

美國國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上，警告「中國的(軍事)威脅是真實的，而且迫在眉睫」。這不僅是美國就台灣及印太地區安全所發出的最強硬聲明，也被視為是川普 政府印太政策的重大改變。

過去多年，美國歷屆政府一直認為與中國的衝突「既非迫在眉睫，也非不可避免」。而這個改變反映出川普政府對該地區的看法，就是盟友必須增加國防開支來應對中國的威脅。

赫塞斯警告區內國家，在尋求美國軍事支援的同時，又尋求中國經濟支持，只會帶來風險。這對區內各國而言，可能被迫要在兩個超級大國之間做出選擇。反觀赫塞斯的前任奧斯丁(Lloyd Austin)同樣在香格里拉對話會上向各國保證，毋需在美中兩國之間選邊站隊。

赫塞斯稱，總統川普不尋求戰爭，不是想控制中國，「不尋求與中國發生衝突，不會煽動或試圖去征服或不尊重中國」，然而這個地區仍然是美國的「優先戰場」。

赫塞斯這個演說，中國猛烈抨擊為「挑釁」及「玩火」，是在區內製造緊張，但也有分析認為，美國是藉著挑起「中國威脅論」來迫使區內盟友增加軍事開支。

赫塞斯認為區內盟友需要承擔更大的軍事負擔，而不是長期以來依賴美國給區內安全提供保障。他在國防開支方面直白的說，「我們要求及堅持，我們的盟友與夥伴也應盡自己的一分力」。

這些年來，從澳洲到日本，美國區內盟友都宣布增加國防開支，但五角大廈一些官員認為，這些承諾仍與當前的嚴峻情況不符。

在赫塞斯出席香格里拉對話前幾天，負責政策制定的國防部次長柯伯吉(Elbridge A. Colby)在社媒X貼文，認為各國應將國防支出提高到GDP的5%，盡管這是針對北約成員，但未嘗不是對印太盟友的一佪要求。