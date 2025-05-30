我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯70華人吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

青島女孩哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

華爾街日報：中國延宕稀土出口 日內瓦協議瀕危

中央社紐約30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國汽車業向白宮抱怨，北京若持續放緩稀土出口，廠房運作恐停滯。(路透資料照)
美國汽車業向白宮抱怨，北京若持續放緩稀土出口，廠房運作恐停滯。(路透資料照)

川普總統指控中國違反初步貿易協議，「華爾街日報」引述多名知情人士說法報導，汽車業向白宮抱怨，北京緩步核准稀土出口，如不加速核可，廠房運作恐將如疫情期間般停滯。中國沒有讓步跡象，美國已進行多項反制措施。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名知情人士說法報導，美中5月中在日內瓦談判達成包裹性協議，關鍵是北京願意在重要礦產上讓步。

知情人士表示，美國談判人員向中國國務院副總理何立峰要求恢復稀土出口，美方願意暫停關稅戰90天，何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）馬拉松式談判的最後幾個小時，同意美方的要求。

報導指出，日內瓦會談後，北京仍緩步核准稀土外銷許可。美國汽車、晶片與其他產品都需要使用稀土原料。

知情人士說，美國商務部12日宣布，全球人工智慧業者使用華為昇騰晶片將違反美國規定，動搖何立峰遵守承諾的意願，他是中國國家主席習近平的重要財經幕僚。

北京就此向華府申訴，認為美國對華為的警告是恢復惡意行徑。

知情人士說，川普政府官員向何立峰團隊人員說明，昇騰晶片指引只是重申美國政策，中國仍須依承諾行事，但溝通並未改變何立峰與習近平的意志，北京仍然無意核發稀土出口許可證。

多家美國企業，特別是汽車業者，向川普政府抱怨北京拖延核准稀土出口，這是汽車多個零組件的必要成分。一名瞭解美中溝通情況人士指出，業者已警告白宮，北京若不加速同意核發出口許可，美國汽車廠房恐將回到疫情期間的停滯慘況。

知情人士表示，部分美國談判官員私下承認，日內瓦會談結束後，大家緊盯協議中有關稀土成分內容，認為中國有機會不遵守其中的關鍵細節。

貝森特29日在福斯新聞（Fox News）表示，從美中談判的重要性與複雜程度來看，這需要雙方領袖親自參與。

中國駐美使館發言人劉鵬宇聲明指出，中國近期已多次關切美國對半導體與相關事務的出口管制，呼籲美中雙方攜手維護日內瓦高層對話達成的共識。

稀土 川普

上一則

拜登罹癌後首次公開現身 稱「感覺很好」

下一則

AP：馬斯克帶鏈鋸到華府留下狼藉 一理由「注定失敗」

延伸閱讀

美企接連訪中國 小摩CEO提「美不想脫鉤」

美企接連訪中國 小摩CEO提「美不想脫鉤」
中法經濟對話 禽肉、蛋過關 白蘭地關稅仍無解

中法經濟對話 禽肉、蛋過關 白蘭地關稅仍無解
中國副總理何立峰與法國財長會談 但白蘭地爭端未解決

中國副總理何立峰與法國財長會談 但白蘭地爭端未解決
瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句

瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46

超人氣

更多 >
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣

中國夫婦涉「殺豬盤」詐騙逃回中國 FBI擬沒收600萬加密幣
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解