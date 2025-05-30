簽證恐吊銷 中國留學生人心惶惶…有人考慮尋他國機會

美國大規模吊銷中國留學生簽證引爭議。（記者夏彥／攝影）

國務院 28日宣布要積極吊銷與中國共產黨有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證 ，引發中國留學生 高度焦慮。在舊金山一所理工科大學攻讀機械工程碩士的趙一凡(化名)表示，她是在疫情期間遠程完成學士學位後，終於來美開始研究所學業，卻在近期收到來自美國國務院的通知，表示其F-1學生簽證將被取消，原因是其本科母校被列入「敏感清單」。

「我感到極度錯愕和無助。那所學校是全中國數一數二的理工大學，我申請來美國是為了做機器人研究，從來沒有參與任何政治活動。」她語氣平穩卻難掩壓力，「我爸媽為了供我出國讀書，把家裡的積蓄都投入了，現在我卻面臨要中途退學、被遣返回國的風險，這不只是政策，這是斷掉了一個年輕人的人生。」

另一位來自上海的博士生林哲文(化名)目前在矽谷地區一所頂尖大學攻讀資訊工程，研究方向是量子計算。他則在嘗試更新簽證時遭遇「行政審查」，數周未有進展。「我原本暑假要回國參加姊姊的婚禮，現在根本不敢出境。」

林同學還提到，他的實驗室裡有三分之一的成員是中國人。「我們做的是前沿科學，美國需要人才，我們也想把研究做到最好。但現在的氣氛讓人心惶惶，像是隨時會被趕走。」

根據加州多所大學國際事務部門反映，過去兩周已有學生反映簽證遭駁回或延遲核發，學校方面也感到措手不及。

一位畢業於常春藤名校的小明(化名)，在下班路上看到了國務卿魯比歐(Marco Rubio)發布的消息，當下被巨大的不安與焦慮籠罩，一整晚都在尋找美國之外的工作機會。

現任職於某知名科技企業的小明，在美身分仍是學生簽證(F-1)所包含的工作許可(OPT)；他表示，自己本科就讀信息技術，雖不如物理等專業敏感，「但誰知道呢，關鍵領域的涵蓋面可能很寬泛」。而小明的家人也在中國「體制內」工作，讓他擔心，這是否能算上「與中國共產黨有關聯」。

剛高中畢業、面臨擇校的小花(化名)，還未踏上美國，就感受到了美國拒中國學生於門外的壓力。小花已經收到了來自紐約大學(NYU)以及倫敦大學學院(UCL)的錄取通知，「NYU是我的夢校，白月光那種」；但經歷美國暫停國際學生簽證面試、撤銷部分中國學生簽證的種種新聞，小花最終選擇了去往英國。

「我更擔心整體環境對中國學生不友好，而且NYU學費本身偏貴，政策的不確定性會讓留學生有很多不可控的沉沒成本」，小花說，雖然遺憾，但她現在只能做出更穩妥的選擇。

移民律師陳闖創認為，國務院對於「與中國共產黨有關聯」的涵蓋面將會很寬泛；「除了一些重要城市居高位的中共官員子女親屬，應該也會包括體制內家庭」。但陳闖創也表示，美國並沒有普通體制內中共黨員的名單，相關親屬信息只會在出入境時被問及。