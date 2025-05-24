我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

海官畢業典禮致詞 范斯：美不再投入不明確軍事任務

記者陳熙文、胡玉立／綜合報導
副總統范斯23日在海軍官校畢業典禮上說，美國不再參與無限制的衝突。(路透)
副總統范斯23日在海軍官校畢業典禮上說，美國不再參與無限制的衝突。(路透)

副總統范斯(JD Vance)23日表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

范斯23日向2025屆1049名海軍官校畢業生演講時，說明川普政府的戰略思維。他說，美國長年在外交政策上做實驗，用國家安全和鞏固盟友交換扶植建立國家和介入外國事務，就算這些國家與美國利益只有非常小的關聯。

他說，蘇聯解體後，華府政策制定者以為美國在世界的主導地位得到保證，美國也確實在短時間內成為沒有對手的超級大國，並相信沒有國家能崛起與美國競爭。美國因此用硬實力交換軟實力，停止生產製造汽車、電腦，乃至於武器，像是保護海域的船艦等。

范斯認為，美國之所以這麼做，就是相信經濟融合會指向和平，所以與其花費精力應付中國的崛起，美國的領導人追求他們認為會是很簡單的任務，讓中國變得更像美國。最後承擔這項嚴重誤算的人並非政治人物，卻是美國人民，以及美國軍人和他們的家人。

范斯告訴畢業生，川普的做法「不代表我們會忽視威脅，而是用有紀律的方式對待威脅。若我們派兵參戰，會設下非常明確的目標」；「我們在決定出拳時應該謹慎，一旦出拳就會全力以赴，果斷出擊。這正是我們可能要求你們做的。」

范斯提到川普最近下令轟炸葉門叛軍「青年運動」(Houthis)的行動表示，「軍事力量就該這樣使用；果斷行動，目標明確。」川普政府3月對葉門叛軍發動攻擊兩個月後，現已暫停，成效仍待確認。

范斯在演講中簡述自己的軍事生涯；他在家鄉高中畢業後加入陸戰隊服役四年，曾赴伊拉克擔任軍事記者。范斯去年被川普選中為競選搭檔，是2008年共和黨國會參議員馬侃(John McCain)參選後，首位以主要政黨候選人身分參加總統競選的退伍軍人。

范斯在演說中談到川普的策略轉變時，顯然是在批評他參與過的伊拉克戰爭。他說：「在中東建立民主國家有多難？事實證明，難到幾乎不可能辦到；成本也高得難以置信。」

展望26日國殤日，范斯說：「它不是紀念那些服了役回到家的人，而是紀念那些服了役卻沒回家的人。」范斯特別提起他共事過的海軍官校畢業生梅根·麥克朗(Megan McClung)少校。麥克朗2006年12月在拉馬迪(Ramadi)被路邊炸彈炸死；時年34歲的她，是美國領導的伊拉克戰爭中首位陣亡的陸戰隊女軍官，也是第一位陣亡的海軍官校女畢業生。

范斯 川普 共和黨

上一則

最高法院裁定Fed受保護 川普不能撤換鮑爾

下一則

「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

延伸閱讀

新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？

新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？
孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石

孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石
川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像
川普報喜：美鋼留美 創造7萬份工作…將赴匹茲堡慶祝

川普報喜：美鋼留美 創造7萬份工作…將赴匹茲堡慶祝

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用