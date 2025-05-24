海官畢業典禮致詞 范斯：美不再投入不明確軍事任務

副總統范斯23日在海軍官校畢業典禮上說，美國不再參與無限制的衝突。(路透)

副總統范斯 (JD Vance)23日表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

范斯23日向2025屆1049名海軍官校畢業生演講時，說明川普 政府的戰略思維。他說，美國長年在外交政策上做實驗，用國家安全和鞏固盟友交換扶植建立國家和介入外國事務，就算這些國家與美國利益只有非常小的關聯。

他說，蘇聯解體後，華府政策制定者以為美國在世界的主導地位得到保證，美國也確實在短時間內成為沒有對手的超級大國，並相信沒有國家能崛起與美國競爭。美國因此用硬實力交換軟實力，停止生產製造汽車、電腦，乃至於武器，像是保護海域的船艦等。

范斯認為，美國之所以這麼做，就是相信經濟融合會指向和平，所以與其花費精力應付中國的崛起，美國的領導人追求他們認為會是很簡單的任務，讓中國變得更像美國。最後承擔這項嚴重誤算的人並非政治人物，卻是美國人民，以及美國軍人和他們的家人。

范斯告訴畢業生，川普的做法「不代表我們會忽視威脅，而是用有紀律的方式對待威脅。若我們派兵參戰，會設下非常明確的目標」；「我們在決定出拳時應該謹慎，一旦出拳就會全力以赴，果斷出擊。這正是我們可能要求你們做的。」

范斯提到川普最近下令轟炸葉門叛軍「青年運動」(Houthis)的行動表示，「軍事力量就該這樣使用；果斷行動，目標明確。」川普政府3月對葉門叛軍發動攻擊兩個月後，現已暫停，成效仍待確認。

范斯在演講中簡述自己的軍事生涯；他在家鄉高中畢業後加入陸戰隊服役四年，曾赴伊拉克擔任軍事記者。范斯去年被川普選中為競選搭檔，是2008年共和黨 國會參議員馬侃(John McCain)參選後，首位以主要政黨候選人身分參加總統競選的退伍軍人。

范斯在演說中談到川普的策略轉變時，顯然是在批評他參與過的伊拉克戰爭。他說：「在中東建立民主國家有多難？事實證明，難到幾乎不可能辦到；成本也高得難以置信。」

展望26日國殤日，范斯說：「它不是紀念那些服了役回到家的人，而是紀念那些服了役卻沒回家的人。」范斯特別提起他共事過的海軍官校畢業生梅根·麥克朗(Megan McClung)少校。麥克朗2006年12月在拉馬迪(Ramadi)被路邊炸彈炸死；時年34歲的她，是美國領導的伊拉克戰爭中首位陣亡的陸戰隊女軍官，也是第一位陣亡的海軍官校女畢業生。