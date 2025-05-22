曾籲售台F-16戰機 眾議員康諾利辭世

民主黨籍聯邦眾議員康諾利(Gerry Connolly)2020年10月的檔案照。(美聯社)

民主黨籍聯邦眾議員康諾利(Gerry Connolly)21日因罹癌過世，享年75歲；康諾利長年擔任聯邦眾院 「國會台灣連線」共同主席，多年支持台灣，他近期才提出「台灣國際團結法案」，呼籲美國反制中國扭曲聯大2758號決議文，並獲得眾院無異議通過。

康諾利的家屬21日在X平台上表示，「我們懷著深切的悲痛，宣布我們摯愛的父親、丈夫、兄弟、朋友，以及長年服務大眾的國會議員康諾利，今天早上在家人的陪伴下，在家中安詳辭世」；眾院外交委員會21日舉行聽證會，多位議員在發言時向康諾利致意，哀悼他的過世。

康諾利自2009年起擔任維吉尼亞州 國會議員，是眾院外交委員會的資深議員，也長年擔任「國會台灣連線」的共同主席；康諾利也多次訪問台灣，在擔任議員前就曾以研究員及科技公司政經顧問身分訪台共20餘次。

康諾利上個月才宣布自己因為食道癌復發，未來將不會尋求連任，並稱他為公共服務的時間已進入黃昏。

康諾利說，他的心中不帶積怨，用一顆飽滿的心進入人生最後的篇章，並表示，他對過去30年與同仁們一起完成的事情感到驕傲。

康諾利長年保持挺台立場，不但多次訪問台灣，還曾聯名致函前總統歐巴馬 ，呼籲美國軍售台灣F16 C/D型戰機，也在2013年聯名致函歐巴馬，敦促他在與中國國家主席習近平會唔時，必須重視台灣的重要利益。

康諾利近期也提出「台灣國際團結法案」，主張聯大2758號決議文的內容無涉台灣，並要求美國反制中國扭曲2758號決議文，日前在眾院順利通過。