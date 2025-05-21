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世衛最大金主美國退出 中國宣布未來5年加碼提供5億

編譯徐薏茹／綜合報導
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北京派中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中20日出席世界衛生大會， 並在會中致詞。(新華社)
北京派中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中20日出席世界衛生大會， 並在會中致詞。(新華社)

世界衛生組織(World Health Organization，WHO)正在尋求額外的資金以彌補最大金主美國退出後的資金缺口，中國國務院副總理劉國中20日在世界衛生大會(World Health Assembly)宣布，中國未來五年將提供額外的5億元資金給WHO。

劉國中表示，世界正面臨單邊主義的影響，強權政治為全球衛生安全帶來重大挑戰。

由於財政困難，WHO已經將2026至2027年的預算減少21%至42億元，主要原因為川普政府的決定。未來兩年成員國的強制性費用將增加20%，中國將成為新的最大捐助國。目前尚不清楚中國增加的5億元資金是否已包含提高的強制性費用。

透過這次額外捐助，中國的資金比前一次捐助期增加超過3億元，而在放棄資助WHO前，美國2024至2025年捐助7億元。

根據艾菲社(EFE)報導，WHO秘書處已經證實這筆捐款，中國官方保證，他們的目的是希望WHO持續其使命，並以獨立、專業及科學管理的方式運作。

劉國中19日與世衛秘書長總幹事譚德塞會面。劉國中向譚德塞表示 ，中國堅定支持世衛在全球衛生治理中發揮領導協調作用，願意繼續支持世衛組織，希望世衛秉持公正立場，維護新冠病毒溯源研究的科學性和嚴肅性。

此次北京派劉國中出席世界衛生大會 ，是近年中方罕見派出具中共政治局委員身分的高層級官員出席。

WHO 世衛 譚德塞

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