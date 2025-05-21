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遣返還不走 賓州女無證客遭罰180萬

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府高級官員透露，過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」；約有4500名移民被開罰單，罰款總額逾5億元。路透採訪全國多位移民律師獲知，收到罰單通知的客戶面對的罰金從數千元至180萬元不等。

其中，在賓州一家肉類加工廠工作、現年32歲的薩爾瓦多移民奧蒂斯(Wendy Ortiz)就驚訝發現，自己因非法入境被美國移民局罰款180萬元；而她的時薪只有13元。奧蒂斯在美生活10年，薪水勉強支付她與六歲自閉症美國公民兒子在賓州的房租和生活費。她說：「這不公平，誰能找到那麼多錢呢？」

高額罰款，是川普政府積極推動無證移民「自願離美」或「自行遣返」措施的一環。收到罰款通知者被告知有30天時間以書面形式、宣誓和備妥證據，提出異議。

路透報導，根據川普政府「高額罰款」計畫，收到驅逐令卻未離美的非法移民每天罰款998元；此罰金最長可追溯執行5年，最高限額為180萬元。政府之後將考慮沒收無力付罰款的移民財產。美國海關邊境保護局(ICE)官員指稱，當局仍在制定複雜的後勤措施以實施扣押行動。

相關罰則源於一項1996年法律，2018年川普第一任期曾針對移民法官下令遣返的約140萬名移民，首次實施該法律。後來川普政府受到法律挑戰，撤銷其中9名移民數十萬元罰款，但繼續執行較輕處罰。2021年拜登政府取消了罰款。

紐約市移民律師斯科特(Robert Scott)向路透表示，他的一名客戶、在美國生活25年的低收入墨西哥女性也被罰款180萬元。斯科特說，他得知消息時相當困惑，「我從沒見過客戶收到這種東西，還以為是假的」。

奧蒂斯的律師史坦博(Rosina Stambaugh)已請求延長期限30天，並打算上法庭抗爭；她說：「奧蒂斯是一位自閉症孩子的母親，她沒有犯罪紀錄，他們手上有她所有的背景資訊。我覺得這實在太瘋狂了。」

非法移民 川普 遣返

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