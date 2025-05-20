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美封殺華為晶片 中批破壞貿談、要求「糾偏糾錯」

編譯潘勛／綜合報導
針對美國商務部警告使用華為昇騰晶片可能違反法規後；中國商務部19日譴責美方破壞兩國在日內瓦達成的初步貿易協議 。(新華社)
針對美國商務部警告使用華為昇騰晶片可能違反法規後；中國商務部19日譴責美方破壞兩國在日內瓦達成的初步貿易協議 。(新華社)

美國商務部12日向晶片產業發布警告，稱使用中國製造先進計算晶片，包括特定華為昇騰晶片，均有違反美國出口管制的風險，對此中國商務部發言人19日譴責美方破壞兩國在瑞士日內瓦達成的初步貿易協議，北京要求川普政府「糾偏糾錯」。

財經頻道CNBC報導，中國商務部發言人回應記者時，形容美國商務部的指南表述為「歧視性」、「扭曲市場」；中方「敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施」。

中方商務部表示，「倘若美方一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。」

CNBC請白宮針對中國商務部的言論發言，但白宮並未立即回應。

美國商務部「產業及安全局」(Bureau of Industry and Security)12日發布的警告，時間點在兩國於日內瓦談判貿易、川普政府宣布達成「中國貿易協議」兩天之後。美、中協商，讓華府與北京均同意，兩國相互祭出的高關稅大部分擱置90天。川普表示，美國對中國商品加徵的進口關稅稅率由145%降到30%，但90天內若無法達成更廣協議，稅率將調整回去。

但美國商務部12日宣示美國對中方晶片的立場，恐造成重大障礙，讓兩方貿易無法再進展。

中國商務部發言人指出，「美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的晶片，美方的手伸得太長，是典型的單邊欺凌行徑，中方堅決反對。」

中方發言人表示，美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新；「給別人下絆，不會讓自己跑的更快」、「單邊保護主義手段，妄圖圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。」

商務部 川普 白宮

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