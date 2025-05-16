「中國扭曲2758決議文」 坎伯：美應對抗

美國前副國務卿坎伯(左)稱，美國應在各種場合對抗中國扭曲聯大決議文的做法。(記者陳熙文／攝影)

針對中國以聯合國第2758號決議文宣稱台灣是中國的一部分，美國前副國務卿坎伯(Kurt Campbell)15日表示，美國應該在各個地方對抗中國這麼做；坎伯也認為，川普政府的關稅政策讓美國的盟友有些迷失方向。

聯邦眾院「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」15日以「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中國共產黨侵略台灣」為題舉行公聽會。

亞利桑納州民主黨眾議員 史丹頓(Greg Stanton)表示，他相信川普政府的關稅政策，已經傷害到盟友對美國的信任，而且正是那些美國需要共同合作與中國共產黨競爭的盟友。

夏威夷州民主黨眾議員德田(Jill Tokuda)也指出，美國的盟友愈來愈擔心，她引述日本 一份春季民調顯示，48%的日本民眾認為國際社會無法依靠美國、77%的日本民眾懷疑美國會在緊急情況時協助保衛日本。

此外，德田也指出，有台灣民調也顯示，逾57％的台灣民眾不再認為美國是可靠的。

坎伯表示，中國此刻正試圖拿下部分東南亞國家，不過很多盟友還是希望爭取與美國建立良好的關係，但他們現在有點迷失方向(disoriented)。

肯塔基州共和黨眾議員巴爾(Andy Barr)則提到，中國扭曲聯大2758號決議文，意圖證明一中原則、孤立台灣，但該決議文並未提到台灣，也沒有授權中國在聯合國系統代表台灣，更沒有說明台灣是中國的一部分，問坎伯，美國該作何立場？

坎伯認為，美國應該盡其所能在紐約、日內瓦，以及所有美國有參與的聯合國活動中對抗中國這樣的做法。