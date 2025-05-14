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俞大㵢投書華郵 美國推動AI發展 台灣願當神隊友

記者陳熙文／華盛頓報導
台灣駐美代表俞大㵢13日以「台灣能在人工智慧及科技競賽扮演關鍵角色」投書華郵，表示台灣願與美國在AI與經貿等領域深化合作。(截自華郵官網)
台灣駐美代表俞大㵢13日以「台灣能在人工智慧及科技競賽扮演關鍵角色」投書華郵，表示台灣願與美國在AI與經貿等領域深化合作。(截自華郵官網)

台灣駐美代表俞大㵢13日投書華盛頓郵報(The Washington Post)，他表示，台灣已經準備好做美國在人工智慧(AI)競局中的夥伴，並期待台美關稅談判能有及時且有建設性的結果。

由商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」(Select USA Investment Summit)14日落幕，俞大㵢13日以「台灣能在人工智慧及科技競賽扮演關鍵角色」(Taiwan can play a critical role in the AI and tech race)投書，稱台灣願與美國在AI與經貿等領域深化合作。

俞大㵢指出，AI為21世紀的關鍵競賽，台灣具有半導體優勢，且將投資30億美元於AI基礎建設，台灣有意願協助美國推動AI發展。

俞大㵢表示，美國希望確保用民主價值、創新和安全考量來推動AI的發展，勢必需要與信任的盟友建立強健的夥伴關係，而台灣已經準備好在其中扮演關鍵角色。

俞大㵢表示，在台灣半導體產業的基礎之上，台灣對全球AI的發展已經有很重要貢獻，尤其台積電的晶片支持世界許多AI的創新；台灣也擬針對AI基礎建設和超級電腦投資30億美元，強化台灣協助美國的能力。

俞大㵢說，台灣目前是美國第七大貿易夥伴，比法國和印度都還要大，同時也是美國高科技投資的主要來源之一；俞大㵢指出，台灣現在逾40%的外國直接投資流向美國，特別是針對AI、醫療科技和研究發展等項目。

俞大㵢並表示，台灣對美國經濟貢獻不只是在科技領域，台灣也承諾長期購買美國天然氣，包括阿拉斯加的天然氣；台灣也是美國小麥、大豆、玉米和牛肉等農產品的長期、可靠買家。

不過俞大㵢也指出，雖說如此，台灣仍是美國前十大貿易夥伴中唯一被雙重課稅的國家；俞大㵢認為，台美達成協議消除雙重課稅，將解鎖更多台灣的資本投資美國。

俞大㵢表示，回應川普總統的對等關稅政策，台灣賴清德總統已承諾增加美國進口產品，也將處理非關稅障礙。

俞大㵢說，台灣被納入美國關稅談判首輪談判，反映雙邊經濟關係實力及戰略價值，期待這些討論會走向及時(timely)且有建設性的結果。

而面對市場不確定性，鴻海集團駐美公關主任施拉格(Robert Schlaeger)表示，鴻海一直以來採取分散投資的策略，也熟悉美國市場，具備相應的靈活度和彈性來應付變局，但也指出，現況確實有很多未知數，就看剩餘的夏天會發生什麼事情。

有業者則私底下表示，大型企業有資源應付關稅所帶來的風險和衝擊，但中小企業很難不受到波及。

俞大㵢 AI 關稅

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