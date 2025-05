俞大㵢投書華郵 美國推動AI發展 台灣願當神隊友

台灣駐美代表俞大㵢13日以「台灣能在人工智慧及科技競賽扮演關鍵角色」投書華郵,表示台灣願與美國在AI與經貿等領域深化合作。(截自華郵官網)

台灣駐美代表俞大㵢 13日投書華盛頓郵報(The Washington Post),他表示,台灣已經準備好做美國在人工智慧(AI )競局中的夥伴,並期待台美關稅 談判能有及時且有建設性的結果。

由商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」(Select USA Investment Summit)14日落幕,俞大㵢13日以「台灣能在人工智慧及科技競賽扮演關鍵角色」(Taiwan can play a critical role in the AI and tech race)投書,稱台灣願與美國在AI與經貿等領域深化合作。

俞大㵢指出,AI為21世紀的關鍵競賽,台灣具有半導體優勢,且將投資30億美元於AI基礎建設,台灣有意願協助美國推動AI發展。

俞大㵢表示,美國希望確保用民主價值、創新和安全考量來推動AI的發展,勢必需要與信任的盟友建立強健的夥伴關係,而台灣已經準備好在其中扮演關鍵角色。

俞大㵢表示,在台灣半導體產業的基礎之上,台灣對全球AI的發展已經有很重要貢獻,尤其台積電的晶片支持世界許多AI的創新;台灣也擬針對AI基礎建設和超級電腦投資30億美元,強化台灣協助美國的能力。

俞大㵢說,台灣目前是美國第七大貿易夥伴,比法國和印度都還要大,同時也是美國高科技投資的主要來源之一;俞大㵢指出,台灣現在逾40%的外國直接投資流向美國,特別是針對AI、醫療科技和研究發展等項目。

俞大㵢並表示,台灣對美國經濟貢獻不只是在科技領域,台灣也承諾長期購買美國天然氣,包括阿拉斯加的天然氣;台灣也是美國小麥、大豆、玉米和牛肉等農產品的長期、可靠買家。

不過俞大㵢也指出,雖說如此,台灣仍是美國前十大貿易夥伴中唯一被雙重課稅的國家;俞大㵢認為,台美達成協議消除雙重課稅,將解鎖更多台灣的資本投資美國。

俞大㵢表示,回應川普總統的對等關稅政策,台灣賴清德總統已承諾增加美國進口產品,也將處理非關稅障礙。

俞大㵢說,台灣被納入美國關稅談判首輪談判,反映雙邊經濟關係實力及戰略價值,期待這些討論會走向及時(timely)且有建設性的結果。

而面對市場不確定性,鴻海集團駐美公關主任施拉格(Robert Schlaeger)表示,鴻海一直以來採取分散投資的策略,也熟悉美國市場,具備相應的靈活度和彈性來應付變局,但也指出,現況確實有很多未知數,就看剩餘的夏天會發生什麼事情。

有業者則私底下表示,大型企業有資源應付關稅所帶來的風險和衝擊,但中小企業很難不受到波及。