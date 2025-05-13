選擇美國投資峰會 台行政院秘書長：台商供應鏈擬移美

台灣的半導體產業鏈對美國關稅感到擔憂，考慮轉移到美國。圖為台積電在新竹的研發中心。(路透)

台北行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普 政府的關稅 政策，都在思考是否要把供應鏈 適度的轉移到美國。

除此之外，也有台灣業者表達對川普政府可能開徵半導體關稅表達擔憂，認為目前情勢不明，「只能過一天是一天」。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」(Select USA Investment Summit)11日至14日在美國馬里蘭州舉行，包括龔明鑫、經濟部長郭智輝和美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)等人皆跨海出席；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯本屆最大代表團。

龔明鑫表示，他很高興台灣再度在高峰會中蟬聯世界第一，並表示近十年來發生很多情勢變化，讓台美經貿關係出現跳躍性的成長。

談及今年與往年的不同，龔明鑫也說，台美之間近幾年來的產業合作比過去更為活絡，許多跨國企業、台灣「電子五哥」都有派代表與會，了解可能的投資或合作機會，積極度更勝以往。

龔明鑫指出，過去台灣對外投資最大的地區就是中國，但由於美中貿易戰開打，世界供應鏈經歷重組，到人工智慧(AI)產業的崛起，現在中國占台灣出口的比率不到10個百分點，而美國演變成台灣最大的投資地區。

龔明鑫認為，這象徵著台美之間的經濟合作更穩定、更長久，很多台灣企業和新創公司也因此踴躍參與這次的投資高峰會，希望能找到投資機會。

龔明鑫也說，有意願來尋覓投資的台灣企業，其中很多是跨國企業，本來就有在美國投資，也在墨西哥投資，他們現在也在思考供應鏈是否要適度的轉移到美國。

此外，川普總統上任後，多次提及台灣搶走美國的晶片生意，美國商務部日前針對半導體產業展開調查，並於7日截止向公眾徵詢意見，恐在近期祭出半導體關稅。

有半導體產業鏈的相關業者表示，如果川普政府當真開徵半導體關稅，將殃及半導體的上下游廠商，對資本較小業者可以說是「完蛋了！」

該業者也說，川普政府到底會不會徵關稅，誰也說不得準，無法準確預測未來的情況下，「只能過一天是一天」。