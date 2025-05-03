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紐森：加州繼續對中國「敞開貿易大門」

新華社／洛杉磯3日電
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加州州長紐森2日受訪時表示，加州對中國「敞開貿易大門」。（歐新社）
加州州長紐森2日受訪時表示，加州對中國「敞開貿易大門」。（歐新社）

加州州長紐森2日接受日本媒體「日經亞洲」在線採訪時說，川普政府的關稅政策對加州造成了巨大傷害，加州將繼續對中國「敞開貿易大門」。

紐森說，加州一直是中國「穩定的貿易伙伴」。雙方簽署了一系列省州、地縣和城市間的合作備忘錄。去年他訪華時，更將與中國的聯繫延伸到了國家層面。

他強調，加州對包括中國在內的所有貿易伙伴都「敞開大門」，因為全球貿易不是零和博弈，「我們彼此相互依存」。

談到川普政府的貿易政策，紐森表示，他之所以直言不諱地批評川普政府的貿易政策，是因為加州與美國其他州相比，「受影響尤為嚴重」。加州不僅與亞洲貿易往來廣泛，而且硅谷科技公司在亞洲擁有一體化的供應鏈和市場。川普的貿易政策對旅遊業、貿易、小型企業和大型企業都造成了巨大影響，而且聲譽損害更是無法估量，「加州遭受的直接和間接經濟損失高達數十億美元」。

川普4月宣布所謂「對等關稅」後，紐森呼籲美國以外的經濟體不要對來自加州的商品採取報復性關稅措施。加州還成為美國第一個就關稅問題起訴川普政府的州。

紐森強調，加州與華盛頓之間存在著從地理上到認知上的遙遠距離。「我們距離華盛頓特區有2000英里遠，我們的思維方式更是截然不同。我代表的是美國最不認同川普的州」，「我們的價值觀與現在白宮裡的主政者所展現出的價值觀截然不同」。

加州是美國經濟實力最強的州。紐森4月23日宣布，根據權威數據統計，加州2024年名義國內生產總值已超過日本，如果作為一個單獨「經濟體」計算，全球排名第四，僅次於美國、中國和德國。

加州 川普 紐森

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