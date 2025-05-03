怕賴清德成「麻煩製造者2.0」？ 學者籲川普「管管台灣」

外交政策網站1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯文章，題為「川普應該管管台灣」，指賴清德總統（前排中）上任後不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也提升北京動武風險。（路透）

「外交政策」（Foreign Policy）網站1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯（Christopher S. Chivvis）文章，題為「川普 應該管管台灣」（Trump Should Rein in Taiwan），認為賴清德 總統上任後不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也提升北京動武風險。奇維斯認為，美國總統川普應仿效小布希 時期做法，敦促台北克制以維持台海穩定，避免美國被捲入戰爭。

2002年時任總統陳水扁發表「一邊一國」論，美國總統小布希派遣外交官出面約束，並直接向中國與全球宣示，美國反對陳水扁的計畫，因為這將激怒北京、升高緊張局勢，並提高美國捲入戰爭的風險。

奇維斯指出，如今台灣再次迎來作風強勢的總統賴清德。今年3月，賴首度將中國列為「境外敵對勢力」，並推出17條「積極作為」以防範中國滲透。北京則迅速回應，進行模擬封鎖與攻擊台灣港口及基礎設施的大規模軍演。

華府雖譴責中國的軍事升級，至今卻忽視賴清德較為隱晦的政治升級。「川普政府應及早出手遏止，避免賴誤以為美國的沉默等同默許，進而把美國捲入一場可能災難性的戰爭。」

奇維斯說，自去年5月上任以來，賴的多項施政，例如將國防預算提升至GDP的3%目標、推動民防訓練計畫等，值得肯定，甚至早該實施。這些政策可提升台灣防衛能量，也加強嚇阻力。然而，賴的其他舉措不意外地激怒北京。

在正式將中國列為「境外敵對勢力」前，賴多次發表言論，更明確將台灣定位為與中國分立的主權國家，程度更勝歷任總統。雖然未主張正式宣告獨立，但他所採取的是典型「切香腸」策略，逐步推進，雖然國際間不易察覺，但台海兩岸心知肚明。

奇維斯表示，賴的言行或許有助於鞏固國內支持度，但同時也提高了一場無人樂見戰爭的風險。根據美方情報，中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年前具備武力奪取台灣的能力。賴若持續推動台灣走向更明確的獨立，勢將大幅增加習近平付諸行動的機率，理由是如果現在不行動，中國將永遠錯失將台灣納入勢力範圍的機會。

有人會說，既然中國是威嚇的一方，向台灣施壓未免本末倒置。

奇維斯則指出，要想跳脫台海目前不斷升高的對抗局勢，雙方都必須尋求降溫的出口。強化台灣防衛無疑重要，但更應避免言語挑釁激怒北京。「賴顯然不這麼想，而唯一有能力使他改變路線的，就是美國。」

他表示，台北不該高估任何一位美國總統在關鍵時刻會為台灣採取的行動。民調顯示，只有略高於三分之一的美國人支持為台灣開戰。台灣在制定決策時必須保持清醒，不能假定美國會為其引發第三次世界大戰。

奇維斯表示，為了傳達正確訊息，川普無需重演他與澤倫斯基在白宮的爭執。他只需公開表態，美國希望中國與台灣恢復2016年前存在的兩岸對話。實現這一點，可能需要台北重申其長期立場，即某種形式的「一個中國」仍然存在。「這是一種有用的虛構用語，北京會表示歡迎，對台灣而言則僅需付出口頭代價。」

若要讓賴清德調整方向，川普應明確告訴他：美國反對台灣逐步邁向獨立。考量美國一旦爆發戰爭可能承受的巨大代價，這是合理的要求。

奇維斯說，川習會晤時，雙方也可討論彼此對於台灣的公開保證。例如，美國可表示只要兩岸和平解決分歧，華府將予以接受，並在任何情況下皆不支持台灣獨立，除非雙方均同意。作為交換，中國可宣示並無奪取台灣的時間表，並縮對台軍事恫嚇與灰色地帶行動，讓台灣民眾能鬆一口氣。

這類公開保證將有助於牽制賴清德，即使北京未履行承諾，亞太地區各國、包括對台灣防衛至關重要的夥伴，也將清楚看見，若局勢升高，責任全在中國一方。