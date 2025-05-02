招收中國間諜竊北京機密 中情局廣發華語視頻

中央情報局(CIA)發出華語的招聘短片，招攬能竊取中國機密的線民（路透）

中央情報局(CIA)1日公布兩支說華語的招聘短片，號召中國異議份子為中情局擔任間諜 。有著好萊塢 風格的影片長度都在三分鐘左右，內容抓緊中國民眾對北京當局及腐敗的不滿及恐懼。

紐約時報 分析，向中國公民喊話的視頻反映中情局長拉特克利夫(John Ratcliffe)對中國擴大情報蒐集的政策方針，拉特克利夫上個月對中情局官員做出書面指示，中國在中情局優先事項清單上排在第一。

近年曾出短片招聘俄人

最近幾年，中情局也曾推出短片呼籲俄羅斯人幫美國當間諜。前任中情局首長說，這套訴求在過去曾讓美國因此發展出新的情報資源。

拉特克利夫上個月在書面指示中說：「在我們國家歷史上，沒有任何對手比中國共產黨更具可怕的挑戰性或更具備戰略競爭能力。」拉特克利夫寫道，中國意圖在經濟、軍事以及科技層面主導全世界，「以積極手段企圖在全球每個角落超越美國」。

拉特克利夫已對國會議員表示，中情局需要重建人員情報(human intelligence，HUMINT)蒐集行動，專案情報官必須招募中國官員幫忙竊取中國政府機密。

去年教民眾用暗網聯繫

去年，中情局發布普通話的步驟解說，說明中國民眾可如何安全使用暗網(dark web)與中情局聯繫。這支只有純文字的說明短片累計90萬瀏覽次數。雖然中國封鎖網路並祭出審查，但美國官員研判，較為老練的中國官員知道如何規避管控。

一名美國官員說，如果不是先前的文字說明影片策略奏效，中情局就不會推出最新這波經過精心製作的招攬影片。

拉特克利夫1日在聲明中說，最新發布的短片旨在「招募中國官員竊取機密」。拉特克利夫接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，中情局主要角色之一就是為總統與決策者收集情報，「我們作法之一是招攬能夠協助我們竊取機密的線民(assets)」。

中情局透過YouTube、臉書(Facebook)、Telegram、Instagram、X等社群媒體平台官方帳號同步發布，標題為「選擇合作的原因：創造美好遠景」影片，劇情顯示中階官員對上級官員奢華生活感到不滿，「這一生這麼努力工作難道到頭來都是為了別人而做？」最後一幕是中階官員用手機與中情局聯絡。

另一支標題「成為命運的主宰者」影片，旁白說道如果自己出事，必須找到能照顧家人的人。