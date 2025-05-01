中國發布白皮書：新冠溯源指向美國

中國官方30日發布新冠疫情白皮書稱，美國新冠疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發時間，應該對美國開展病毒溯源調查。圖為中國救治新冠病人。(美聯社)

白宮日前改版新冠官方網站，把新冠病毒源頭直接歸於中國實驗室洩漏，而中國官方30日發布新冠疫情 白皮書稱，大量證據提示美國疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發時間，應該對美國開展病毒溯源調查。

據新華社報導，中國國新辦30日發布「關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場」白皮書。內容提及「世衛 組織召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中國部分—世衛組織-中國聯合研究報告」等研究通過系統開展流行病學、分子溯源、動物宿主排查與冷鏈輸入研究，排除了武漢 作為冠病病毒自然起源地的可能性，認為「武漢實驗室洩漏病毒」途徑極不可能。

白皮書稱，美國方面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思醒悟，還「甩鍋」推責、轉移視線，將新冠病毒溯源政治化，嚴重破壞了團結應對全球疫情的國際努力。

中國官方30日發布新冠疫情白皮書稱，美國新冠疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發時間，應該對美國開展病毒溯源調查。圖為中國病毒實驗室。(新華社)

白皮書強調，新冠病毒溯源指向美國，大量證據提示美國新冠疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發時間，應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。中方呼籲美國盡快回應國際社會合理關切，「給世界人民一個負責任的交代」。