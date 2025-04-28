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川普戰略模糊 不願美軍在海外作戰 造成台灣疑美論

記者張文馨／台北報導
華府智庫布魯金斯研究所調查，台灣受訪者認為兩岸開戰時，美國「不太可能」或「非常不可能」協助台灣者共占四成六七。(本報系資料照片)
華府智庫布魯金斯研究所調查，台灣受訪者認為兩岸開戰時，美國「不太可能」或「非常不可能」協助台灣者共占四成六七。(本報系資料照片)

華府智庫民調顯示，台灣民眾在美國總統川普上台後對美的信任度消退，近半認為美國不可能在衝突發生時支援台灣。學者分析指向川普高關稅讓人民有感，但有學者認為，這兩者沒有必然關係；另有學者引述「川普『戰略模糊』的證據」，稱美國的言行造成台灣有疑美論，而非單純台灣內部操作政治議題。

成功大學政治系教授王宏仁和淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正均認為，川普公布對等關稅，造成台灣民眾對美國信任度下降；且對川普政策首當其衝的是歐洲，他們的感受應該比亞洲更大。

王宏仁表示，民調是暫時現象，關鍵因素應該是川普的個人行事風格，當存在不確定性，就會提升不安全感；實際上，川普對台灣加徵對等關稅，與川普是否會保護台灣，兩者並無必然關係。

黃介正表示，民調顯示台灣民眾冷眼看待川普2.0對台美關係的衝擊，迫台積電投資美國之外，對台灣加徵高關稅甚至比解放軍軍演更令人有感；此外，從美國智庫到將領在各種場合與報告的分析來看，無不釋放美國在台海擊退共軍的困難重重，加上川普不願讓美軍在海外作戰，如今更站穩戰略模糊立場。

黃介正表示，疑美論是美國自身言行造成的，不是台灣內部政治議題操作；台灣數十年來都是高度親美的社會，疑美論往往被想像成可能損及台灣利益，主觀上就盡量不去務實思考，實際上歷任中華民國總統內心都有疑美論。

王宏仁則說，民調結果看來，在國民黨的支持者中有較高的疑美論，亦即較容易被疑美論操作；民進黨可以努力的空間是在川普第二任期內強化雙邊可能的軍事協議並提高國人安全自主意識，未來一時的政策波動就不容易再擴大疑美論。

王宏仁表示，美國國防部長赫塞斯重視印太區域的衝突，美國在台協會處長谷立言也一直在消除疑美論，加上美國國務卿魯比歐的做法和談話，他認為，台美關係本質不會有太大變動，很有可能再升級。

川普 民調 關稅

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