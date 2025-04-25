彭博：與中國關係密切 TP-Link遭司法部「反托辣斯」調查

從中國路由器製造商TP-LINK分拆出去的美國子公司TP-Link Systems，遭美國司法部調查。圖為TP-LINK2012年3月6日在德國漢諾威信息及通信技術博覽會上的攤位。(新華社)

彭博引述知情人士報導，美國政府正對和中國有淵源的路由器製造商TP-Link Systems展開刑事反壟斷調查。

TP-Link目前在美國市場占有主導地位，美國司法部 將調查重點放在該公司的定價策略，此外也了解該公司在美國市占率快速上升是否構成國安風險。相關調查去年底在拜登 政府任內即已開始，目前在川普總統任內持續進行。

近年來，美國官員日益關注與中國、俄羅斯等敵對國家有關聯、但在美國擁有大量業務的科技公司可能帶來的風險。除了美國司法部主導的調查外，彭博早先也報導，美國商務部 正調查TP-Link和中國的關係是否構成不可接受的國安風險。

彭博引述消息人士指出，美國司法部反壟斷司正在調查TP-Link是否涉及掠奪性定價策略，也就是以低於成本的價格販售產品，藉此擴大市占，待競爭對手元氣大傷或退出市場後，再行調漲價格。

除了調查TP-link的定價做法外，美國司法部官員也在審查該公司架構。

TP-Link對此回應說，尚未接獲司法部的任何調查通知，但若收到，將全力配合。該公司也否認曾以低於成本的價格販售產品，並強調「本公司一向秉持業務透明原則，致力於為客戶提供公平的價格」。

彭博本月報導，TP-Link去年已完成分拆，分為兩個獨立實體：一家是總部設於加州爾灣的美國子公司，另一家是總部位於深圳的中國子公司。目前正遭美國司法部和商務部調查的，是美國公司，但該公司在中國仍有大量業務。

據IDC資料，TP-Link在分拆前是全球最大的家用Wi-Fi設備供應商。透過Amazon、Best Buy等零售通路廣泛銷售，在全美各地的住家和中小企業中隨處可見。