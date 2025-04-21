我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國與美國國旗。 (路透資料照片)
中國與美國國旗。 (路透資料照片)

大西洋月刊（The Atlantic）20日刊登以「假如中國贏得貿易戰」為題的專文指出，川普政府自詡在對中國貿易戰占上風是錯誤觀點，一來美國經濟仰賴中國商品是一大弱點，二來中國汲取2018年經驗早就有備而來，美國若把握傳統盟友還是有贏面，可惜川普現在並非如此。一旦美國輸掉貿易戰，對中國武力犯台的經濟制裁將失去嚇阻力。

這篇文章指出，川普目前的對中策略可能會強化中國的地緣政治地位，助長北京的軍事氣焰，並削弱美國的全球影響力與經濟實力，幾乎接近輸掉貿易戰。

財政部長貝森特日前表示，「我們對中國的出口僅為他們出口到美國的五分之一，所以他們注定輸。」但這樣的說法本末倒置，反倒說明美國對中國商品的依賴。

在許多品類上，中國不僅是美國的最大供應國，也是全球供應的主導者，說明美國無法輕易從其他國家取得替代品。根據密西根州立大學供應鏈管理專家米勒（Jason Miller）蒐集數據顯示，中國生產全球70%以上的鋰電池、冷氣與廚具；超過80%的智慧型手機、廚房家電與玩具；約90%的太陽能板與加工後的稀土礦物。

要將這些生產轉回美國，可能需要數年、甚至數十年，涉及新創企業、建廠、建立全新供應鏈並訓練大量勞工，且這一切的前提是企業相信高關稅會長期存在。

對於中國企業來說，失去美國市場固然造成傷害，但這個問題相對容易解決，中國可以將部分出口轉向歐洲與東亞。北京也可以透過對內消費補貼，刺激國內需求，並資助企業保持營運。

文中寫道，這種貿易不對稱讓中國擁有經濟學家波森（Adam Posen）所說的「升級優勢」（escalation dominance），能在經濟衝突中對對手造成更大傷害。

當然，這項優勢並非偶然，是中國多年來謹慎布局的成果。多位中國觀察家表示，自川普在2018年首度掀起貿易戰，北京意識到必須隨時準備應戰。此後，中國大量投資於能源、農業、半導體等關鍵產業，減少對美依賴，同時推動內需並開拓非美市場。

北京同時也打造了一套經濟反擊武器庫，包含目前已宣布禁止出口多種稀土金屬；企圖造成汽車、手機與軍事工業供應短缺等。若情勢進一步升級，北京可能會禁止蘋果與特斯拉等美企在中國市場營運。而終極手段則是「債務核彈」：中國是美國第二大外債持有國，一旦大規模拋售其持有的7600億美元美債，恐導致利率飆升、投資人恐慌，甚至觸發金融危機。

牛津大學中國政治經濟學者譚葉凌（Yeling Tan）指出：「中國已為這場對抗準備許久。」

儘管面對諸多挑戰，專家普遍認為若美國採取正確戰略，仍有機會在貿易戰有所贏面。但問題是，川普政府採取了相反方向。

專文提出，美國一直有個祕密武器：盟友。如果美國能與歐洲、北美與東亞的傳統盟邦聯手，集體切斷與中國的貿易往來，同時彼此深化經貿關係，不僅能重創中國，使其無處可賣，也能降低自身損失。但這需要縝密規畫與長期動員。

不過，川普的作法幾乎背道而馳，未投資美國製造、未循序推行關稅、未提供企業清晰指引且朝令夕改。更糟的是，他沒有團結盟國，而是不斷喊話、交惡、加稅。即便現在突然改變方向，試圖建立「反中聯盟」，恐怕也為時已晚。

文中寫道：哪個國家願為一位既不講信用、又常出爾反爾的「盟友」承擔經濟代價？

貿易戰的結果不只取決於雙方施加的攻擊，也在於誰更能承受痛苦。就這點而言，美國擁有一項優勢：選民普遍支持對中國強硬。但是民意是否能掩蓋物價飛漲與供應短缺的不滿仍有待商榷。

美中貿易戰的結局可能是川普被迫退讓，也許中方會提出象徵性讓步，給川普台階下，誠如第一次美中貿易戰。也可能是透過大量產業豁免條款，讓「例外」比實際關稅還多。

文中最後提出，中國若在這場貿易戰中取勝，不只將獲得經濟紅利，也可能改變地緣政治格局。

對中鷹派長期主張，防止中國武力犯台的關鍵在於對中實施經濟封鎖的威脅。但若北京證明自己能承受這種壓力，這項嚇阻手段將失去信服力。中國更可能採取侵略行動，而美國政界也將喪失以經濟制裁應對中國行動的意願。

貿易戰 川普 關稅

上一則

川普列8大非關稅作弊黑招 點名日本歐盟 稱各國去求情

下一則

白宮復活節滾蛋 破例讓科技巨頭們贊助

延伸閱讀

川普列8大非關稅作弊黑招 點名日本歐盟 稱各國去求情

川普列8大非關稅作弊黑招 點名日本歐盟 稱各國去求情
跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務

跟中賽跑 川普90天和75國談好貿易協議 宛如不可能的任務
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組
川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

熱門新聞

白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組