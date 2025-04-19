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別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

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川普鬆口 美對中關稅可能降低 路透：高層順暢交流不存在

編譯徐榆涵、季晶晶／連線報導
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川普總統透露，美國和中國的貿易洽談正在進行，貿易協議有望在未來三至四周內達成。(歐新社)
川普總統透露，美國和中國的貿易洽談正在進行，貿易協議有望在未來三至四周內達成。(歐新社)

川普總統17日傍晚在白宮首次透露，美國和中國的貿易洽談正在進行，貿易協議有望在未來三至四周內達成。他並說美國對中國輸美商品徵的超高關稅可能不會進一步升高，甚至可能降低。路透分析指出，這顯示震撼市場、針鋒相對的美中關稅飆漲可能告終。

美國廣播公司新聞網(ABCNews)18日引述白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)說，目前美國與15個國家的貿易協議已就緒，其中有的國家「往前邁了一大步」。

但是哈塞特婉拒透露美中之間的貿易談判走到了哪一步，以中國國家主席習近平與川普總統是否通過電話。川普在17日說，美、中兩國的貿易團隊正在就關稅協議討論，「我會說他們已多次主動聯繫」。

川普稱不願持續上調關稅，「到一定程度，我不希望再往上加了，因為到某個(稅率)水準，人們就不買了。所以我可能不想繼續加，或者我可能根本不想達到那個水準，我可能還想降一點。你希望人們消費」。

川普重申與中國國家主席習近平關係很好，希望能保持下去，「要是你們(媒體)了解他(習近平)，那就會知道，要是他們(中國）主動聯絡，他一清二楚。他對這一切瞭如指掌，掌控得非常緊、有力又聰明」。

然而路透17日引述消息人士報導，美中雖保持接觸，但那種能促成協議的高層順暢交流大致上並不存在。

川普17日還說，所有國家都想與美國談，包括中國，「我認為我們將與中國達成非常好的協議」，就算雙方無法達成，也會訂定一個目標。

對於習近平最近出訪東南亞三國，是否擔心會讓中國與東南亞國家走太近，川普則說，「不會，沒人能和我們(美國)競爭」。

川普還說，在與中國解決關稅問題前，會延後有關抖音海外版TikTok的協議。他直言，「我們有個關於TikTok的方案，但取決於中國；這是筆對中國有利的交易；尤其我們已和全球最傑出的企業幾乎談妥了」。

被問若北京同意TikTok中國母公司字節跳動分拆TikTok美國業務，會否因此降關稅？川普說，這是可與北京討論的問題。

川普 關稅 習近平

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