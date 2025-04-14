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中國留學生簽證遭註銷就告？魯比歐：美國簽證是特權 而非權利

記者謝守真／即時報導
美國國務卿魯比歐表示，到美國訪問不是一種權利，而是給予那些「尊重我們法律與價值觀人士的特權」。（路透）
美國國務卿魯比歐表示，到美國訪問不是一種權利，而是給予那些「尊重我們法律與價值觀人士的特權」。（路透）

近期，至少有四名被註銷簽證中國留學生對美政府國提起訴訟。對此，美國駐華使領館官方微博14日傍晚特別在社交平台以中文引述美國務卿魯比歐近日談話，強調「美國簽證是一種特權，而不是一種權利，是留給那些讓美國變得更好，而不是試圖從內部摧毀美國的人的權利。」

澎湃新聞報導，近期，至少有四名被註銷簽證的中國留學生已對美國政府提起訴訟。其辯護律師稱，美國這波被註消簽證的留學生絕大部分來自中國，「歧視意味十分明顯」。據悉，上述留學生分別來自加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）。

根據美國駐華使領館在前述貼文附上的福斯新聞網新聞連結，魯比歐針對撤銷簽證一事指，在川普政府下，保護美國人民永遠是首要任務，而法律與之站在同一邊。他強調，到美國訪問不是一種權利，而是給予那些「尊重我們法律與價值觀人士的特權」。

魯比歐接著指，美國法律對誰可以、誰不可以入境有明確規定。國務院領事官員須依這些規定，審查每年數百萬名來自全球的簽證申請人。根據「移民與國籍法」（INA），支持或宣傳恐怖主義活動，或鼓動他人支持恐怖主義活動，或支持恐怖組織（如哈瑪斯）者，將不具獲美國簽證資格。

魯比歐說，「移民與國籍法」賦予美方廣泛的權力來撤銷簽證。這項權力是對維護美國的國家安全，以及保護境內的國民與合法訪客至關重要。「川普政府對安全和執行移民法的承諾是前所未有且堅定的」。所有簽證持有者在其簽證有效期間內，「每天都必須證明自己符合資格」。這包括遵守美國的法律、按照簽證類型採取適當或相符的行為，並在整個停留期間持續遵守這些標準。

魯比歐強調，簽證持有者須清楚明白，美國對安全的嚴格審查不會在簽證核發後就結束。美方與國土安全部（DHS）及其他執法與安全機構合作，持續監控與審查相關個案。「這種警覺至關重要，因為情況可能隨時改變。」

魯比歐舉例，若簽證持有者涉及暴力犯罪、酒駕、支持恐怖主義、逾期居留、非法工作，或違反任何美方授予簽證時所設定的條件，又或是危及美國人民安全的行為，簽證都可能被撤銷。當這類資訊被通報給美國國務院時，美方專家團隊會進行審查，判斷是否應撤銷簽證。

魯比歐最後提到，在美國有超過110萬名國際學生，其中許多就讀最頂尖的大學，而近期相關事件再次證明，堅守「移民與國籍法」並維護公共安全的重要性。2023年10月7日以色列遭受恐怖攻擊後，一些外籍學生參與反猶太行動並恐嚇美國人。「川普政府致力於採取必要措施，制止這類行為在美國大學中蔓延。」

中國教育部本月9日曾發布「2025年第1號留學預警」。這份預警指出，近日，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。教育部提醒廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

美國駐華使領館14日傍晚特別以中文發布消息，強調「美國簽證是一種特權，而不是一種...
美國駐華使領館14日傍晚特別以中文發布消息，強調「美國簽證是一種特權，而不是一種權利」。（圖／截自美國駐華使領館官方微博）

簽證 魯比歐 中國留學生

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