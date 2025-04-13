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橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

稀土禁令掐住美軍工命脈 美官員憂貿戰恐加速中國侵台

編譯盧思綸／即時報導
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圖為中國內蒙古的稀土礦。(路透)
圖為中國內蒙古的稀土礦。(路透)

紐約時報報導，美中貿易戰迅速升溫且未見緩和跡象，中國暫停多項稀土礦物和磁鐵出口，造成汽車、航太、半導體及防務工業斷供風險，五角大廈正在評估對武器系統影響。儘管川普本人一派樂觀，但一些官員憂心美中升級為國安危機，甚至可能促使中國提前發動對台灣的軍事入侵計畫。

中國政府4日限制6種重稀土金屬及稀土磁鐵出口，相關金屬幾乎完全在中國生產與精煉。新規上路前，多數港口已暫停出貨，未來出口僅限取得特別許可證的企業。這些材料廣泛應用於電動車、無人機、機器人、飛彈與太空船所需的電動馬達與關鍵零組件，對美國軍工及科技業構成衝擊。

重稀土金屬也用於噴射引擎、雷射、車燈與人工智慧晶片中的電容器等高科技製程。美國企業因備料庫存差異大，供應鏈中斷的實際時間難以掌握。

同時，中國商務部與海關總署不僅聯手實施出口限制，並擴大對美軍事承包商的禁運名單，進一步升高美中科技與國防產業對抗的風險。

紐時指出，稀土磁鐵在中國對美國及其他國家的出口總額占比極小，暫停出貨對中國經濟影響有限，卻可能對美國及其他國家造成巨大衝擊。

川普政府內部一些官員擔心，貿易戰可能很快升級為國安危機，導致中國加快對台灣軍事入侵的計畫。一位知情人士透露，五角大廈正在評估若中國切斷對美稀土出口，或阻斷某些美國武器系統關鍵零組件供應，將對美方造成何種衝擊，希望全面釐清中國可能對美國武器彈藥生產與維護能力的損害程度。

商業策略公司DGA-Albright Stonebridge Group合夥人崔歐洛（Paul Triolo）表示，中國上周祭出限制後，電動車業者等正急尋替代的稀土與磁鐵供應來源。他指出，部分企業可能在30至60天內因庫存耗盡被迫停產，具體情況視各自存量與耗用速度而定。「這就像是在玩大風吹，」他形容，「我們的客戶正四處奔走尋找替代方案，但選項極少。」

儘管如此，川普仍保持樂觀，表示他與習近平一向相處融洽，並認為兩國關係「最終會有正面結果」。但部分分析人士警告，局勢可能早已失控。

凱投宏觀分析師伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）指出，中國當局不斷對美方加稅作為反擊，凸顯北京不急著展開談判。

伊凡斯－普瑞查德認為，「撤回部分關稅仍有可能，但目前難以想像真正重置美中關係」。

稀土 川普 五角大廈

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紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

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