我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟現身繼子母校 與小4歲丈夫同框「胖了不少」

紐約法拉盛全福殯儀館二級大火 原因不明 暫無人傷

美中貿易戰恐燒到台灣 華郵：川習互不讓步 增加實際戰爭可能

編譯盧思綸／即時報導
圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。(美聯社)
圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，全球兩大經濟體比以往任何時候更接近全面經濟斷裂，而且目前缺乏引導美中回歸正軌的溝通管道，加劇雙方爆發實際戰爭的可能性，恐怕讓台灣遭受池魚之殃。

多位分析人士與接近中國高層的消息人士指出，雖然表面上市場是因關稅混亂而恐慌，實際更深層的隱憂在於：川普行動反覆無常，加上自1月以來中美幾乎沒有具實質意義的秘密溝通管道，雙邊關係幾乎無從修補。

美國智庫「蘭德公司」中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）指出，「外界普遍關注關稅，但實際上已經超越關稅層面的問題，惡化到經濟脫鉤的程度。」

白明表示，北京原本認為只要有機會與川普坐下來談、穩定雙邊關係，可以對加徵關稅和其他措施保持容忍，「但是現在這種可能性已經徹底消失」。

美中貿易與投資流動一直是穩定美中緊張關係的關鍵因素。分析人士警告稱，這種經濟聯繫的中斷，也就是所謂的「脫鉤」，可能會失去一項重要的防護機制，進而從根本上改變全球經濟秩序，並提高發生軍事衝突的可能性。

另外，中國官員已暗示，北京準備與美國打持久戰，對內展現強硬態度，同時也沒忘記在川普第一任期高壓談判下收穫不多的歷史經驗。兩位知情北京內部討論的人士透露，中共已經組成高層官員小組，推出一系列預先策畫好的措施迎擊美國經濟攻勢。

華郵引述分析人士指出，貿易戰拖得越久，報復行動就越可能蔓延到美中在其他領域的對抗，尤其是華府與台灣的關係。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）描述，目前的情況類似2020年川普第一任期時，美中「第一階段貿易協議」破局之後，雙方關係迅速惡化，華府和北京因中國在南海的侵略行動，以及美國對台支持上陷入激烈衝突。

孫韻提到，「川普通常從關稅開始試圖迫使北京妥協。而當北京拒絕退讓時，這種衝突很快就會蔓延到其他領域，因為川普相信極限施壓的有效性」。她補充，「危險在於，當兩位自信的領導人決定進行一場『誰先退誰就輸』的博弈時，衝突升級變得更難以避免，因為他們都認為自己將取勝」。

而川普7日加徵中國關稅至125%時，揚言切斷美中一切會談，華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）研究員文哲凱（Jake Werner）認為，「川普基本上願意和北京達成某種協議，但現在似乎挖坑給自己跳，非要逼到北京屈服才願意談的情境，而中國顯然不會退讓，代表最可能的情輕就是僵局持續升級」。

事實上，中國官員無論公開或私下都表明有意與美方達成協議。近期曾與中方代表會面的孫韻描述：「他們傳達的訊息大致上就是，我們想談，但我們也準備應戰。」

川普 關稅 華府

上一則

分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防

下一則

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

延伸閱讀

分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防

分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防
川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？
川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限

川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限
川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有

美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有