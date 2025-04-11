「伏特颱風」網攻美國基建 傳中方默認：恐嚇美國勿介入台海衝突

中國多年來一直鎖定美國港口、機場、海事等基礎設施，發動網路攻擊，被美方安全研究人員稱為「伏特颱風」(Volt Typhoon)行動。圖為示意圖。(記者林澔一／攝影)

華爾街日報報導，知情人士透露，中國官員去年12月在日內瓦的一場秘密會議上，向即將離任的拜登 政府間接承認，北京是對美國基礎設施發動連串網路攻擊的幕後黑手。中國代表團稱這些網路攻擊與美國政策加強支持台灣有關。對於中方首度默認此事，美方大感震驚；兩大超級強權的敵對狀態顯然持續升級。

中國方面多年來鎖定美國港口、機場、海事等基礎設施，發動網路攻擊，被美方安全研究人員稱為「伏特颱風」(Volt Typhoon)行動。過去美方總聽到中國對口單位將這類活動歸咎於犯罪組織，或指責美國想像力太豐富。

但了解會議談話內容的現任和前任美國官員透露，在日內瓦舉行的半天會議上，中國外交部網路數位協調員王磊表示，這些基礎設施遭駭客 攻擊是美國對台軍事支持造成的結果。

那場會議的美國代表團由拜登政府網路空間和數位政策特使菲克(Nate Fick)率領，成員包括國務院、國家安全會議、五角大廈 和美國情報機構高級官員。美方在會議中主要想和中方討論：「伏特颱風」行動對美國民用關鍵基礎設施的駭客攻擊，是不可接受的挑釁。

美方官員表示，王磊及其他中國官員未直接表明中國指使駭客攻擊；但中方的默認言論證實了北京的角色，中國網路攻擊的目的是要恐嚇美國，莫介入台海衝突。

網路安全公司SentinelOne中國問題專家卡里(Dakota Cary)表示，這種默認意義重大，可能反映出北京觀點：北京最可能為台灣議題與華府發生軍事衝突，有必要向美國政府發出更直接信號，讓美國明白介入的利害關係。卡里說：「中國希望美國官員知道，他們確實有此能力，而且願意使用它。」

去年美國官員曾針對「伏特颱風」行動未獲正視，公開發出嚴厲警告。那場會議後迄今數月，美中關係跌至新低點，陷入空前規模貿易戰。川普政府高級官員已表示，五角大廈將對中國發動更多網路攻擊。