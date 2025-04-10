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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

賴清德投書彭博 4點回應對等關稅

記者陳熙文／華盛頓報導
台灣賴清德總統9日以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博新聞社，對川普總統的對等關稅政策提出四點應對。(截自彭博社網站)
台灣賴清德總統9日以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博新聞社，對川普總統的對等關稅政策提出四點應對。(截自彭博社網站)

台灣總統賴清德9日投書彭博新聞社(Bloomberg News)，對川普總統的對等關稅政策提出四點應對，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易障礙；賴清德表示，台灣有信心，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。

賴清德9日以「深化台美經貿關係的路徑圖」(Taiwan Has a Roadmap for Deeper US Trade Ties)為題投書媒體表示，台美的夥伴關係建立在對自由與民主的堅定信念；數十年來，台美並肩抵禦共產主義的擴張，盡管北京在台灣周邊海空軍演習的強度升高，台灣仍然堅定不移；台灣將永遠是區域民主與和平的堡壘。

賴清德說，台美夥伴關係不只在安全方面，指台灣近年來已成為美國重要的投資者；賴清德以台積電近期宣布在美國的擴大投資案為例，指台積電的總投資額將提高到1650億美元，預料為美國創造四萬個工作機會，並為先進晶片製造與研發帶來數萬個職缺。

賴清德說，台灣致力強化在製造業與創新領域的雙邊合作，台灣作為以貿易為主的經濟體，長期期待與各國建立公平及互惠互利的貿易關係；賴清德說，鼓勵台灣企業擴大全球布局，尤其是美國，是這項策略重要的一環；深化台美商務連結則是另一個重點。

賴清德說，他將依上述核心原則回應川普的對等關稅政策。

首先，賴清德指出，台灣將以降低台美之間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判；盡管台灣維持低關稅，平均名目關稅稅率為6% ，台灣願意在與美國互惠的基礎上進一步將此稅率降為零。

第二，賴清德表示，台灣將迅速擴大對美採購；他指出，台灣將透過採購美國能源、農產品及其他工業產品來減少貿易失衡，認為這些努力將創造數千個跨領域的工作機會。

第三，賴清德指出，台灣也將進行更多對台灣國防至關重要，且有助於促進台海和平穩定的軍購案；賴總統說，未來的軍購案是建立在台美的經濟和安全夥伴關係之上，雖無法反映在貿易平衡，但對台灣「實力帶來和平」的戰略至關重要。

賴清德說，台灣將擴大在美國各州的投資；除了台積電，台灣也看到電子、資通訊、能源及石化等產業的契機；台灣將成立跨部會「台灣投資美國隊」，支持雙邊貿易與投資，並期待川普政府對台灣的努力有對等回應。

第四，賴清德表示，台灣將致力排除非關稅貿易障礙，擬採取具體措施，解決長期以來阻礙貿易談判的議題；台灣也將鄭重回應美方對高科技產品出口管制，以及透過台灣不當轉運低價商品的關切。

賴清德說，台灣有信心，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。

台灣賴清德總統投書彭博新聞社，對川普總統的對等關稅政策提出四點應對。圖為賴清德6...
台灣賴清德總統投書彭博新聞社，對川普總統的對等關稅政策提出四點應對。圖為賴清德6日透過影片發表談話。(台總統府提供)

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