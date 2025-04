賴清德投書彭博 4點回應對等關稅

台灣賴清德總統9日以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博新聞社,對川普總統的對等關稅政策提出四點應對。(截自彭博社網站)

台灣總統賴清德 9日投書彭博新聞社(Bloomberg News),對川普總統的對等關稅 政策提出四點應對,包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資,以及承諾取消所有非關稅貿易障礙;賴清德表示,台灣有信心,台美共享的經濟與安全利益,不僅能克服國際經貿環境的動盪變局,更將定義未來自由開放的印太地區。

賴清德9日以「深化台美經貿關係的路徑圖」(Taiwan Has a Roadmap for Deeper US Trade Ties)為題投書媒體表示,台美的夥伴關係建立在對自由與民主的堅定信念;數十年來,台美並肩抵禦共產主義的擴張,盡管北京在台灣周邊海空軍演習的強度升高,台灣仍然堅定不移;台灣將永遠是區域民主與和平的堡壘。

賴清德說,台美夥伴關係不只在安全方面,指台灣近年來已成為美國重要的投資者;賴清德以台積電 近期宣布在美國的擴大投資案為例,指台積電的總投資額將提高到1650億美元,預料為美國創造四萬個工作機會,並為先進晶片製造與研發帶來數萬個職缺。

賴清德說,台灣致力強化在製造業與創新領域的雙邊合作,台灣作為以貿易為主的經濟體,長期期待與各國建立公平及互惠互利的貿易關係;賴清德說,鼓勵台灣企業擴大全球布局,尤其是美國,是這項策略重要的一環;深化台美商務連結則是另一個重點。

賴清德說,他將依上述核心原則回應川普的對等關稅政策。

首先,賴清德指出,台灣將以降低台美之間所有關稅為共同目標,尋求重啟貿易談判;盡管台灣維持低關稅,平均名目關稅稅率為6% ,台灣願意在與美國互惠的基礎上進一步將此稅率降為零。

第二,賴清德表示,台灣將迅速擴大對美採購;他指出,台灣將透過採購美國能源、農產品及其他工業產品來減少貿易失衡,認為這些努力將創造數千個跨領域的工作機會。

第三,賴清德指出,台灣也將進行更多對台灣國防至關重要,且有助於促進台海和平穩定的軍購案;賴總統說,未來的軍購案是建立在台美的經濟和安全夥伴關係之上,雖無法反映在貿易平衡,但對台灣「實力帶來和平」的戰略至關重要。

賴清德說,台灣將擴大在美國各州的投資;除了台積電,台灣也看到電子、資通訊、能源及石化等產業的契機;台灣將成立跨部會「台灣投資美國隊」,支持雙邊貿易與投資,並期待川普政府對台灣的努力有對等回應。

第四,賴清德表示,台灣將致力排除非關稅貿易障礙,擬採取具體措施,解決長期以來阻礙貿易談判的議題;台灣也將鄭重回應美方對高科技產品出口管制,以及透過台灣不當轉運低價商品的關切。

賴清德說,台灣有信心,台美共享的經濟與安全利益,不僅能克服國際經貿環境的動盪變局,更將定義未來自由開放的印太地區。