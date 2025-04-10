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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普：很快就會對藥品徵重大關稅

記者胡玉立／綜合報導
川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)】
川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)】

川普總統8日在全國共和黨國會委員會(National Republican Congressional Committee)晚宴表示，政府「將很快宣布對進口藥品徵收『重大』關稅」，這樣一來，「他們(製藥廠)就會離開中國，因為他們大部分產品都在這裡銷售，他們會在我國各地開設工廠。」

川普上周宣布大規模對等關稅措施時，曾將製藥業排除在外。目前不清楚川普聲稱很快到來的製藥關稅具體內容；但據報導，川普上周在空軍一號專機上表示，「製藥」關稅將達「空前水平」。

美國藥品製造業近幾十年大幅萎縮。美國食品暨藥物管理局(FDA)表示，大部分所謂藥品活性成分生產已轉至中國和其他國家，主因是那裡勞動力和其他生產環節成本較低。

美國智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)數據顯示，自2020年到2022年，美國從中國進口藥品增加485%，從21億元增加到103億元。

川普向共和黨同僚表示，「別的總統允許中國逍遙，這絕對是犯罪行為；在川普總統領導下，這種事絕對不會發生。」

美國藥商禮來(Eli Lilly)執行長里克斯(David Ricks)4日接受BBC採訪時曾警告指出，川普徵收廣泛關稅的決定，最終可能損害藥品研究開發。

他表示：「我們不能違反協議，所以必須承擔關稅成本，在自己公司內部做出權衡；而這往往表示裁員或削減研發開支。我預料研發開支將首當其衝。」

投資銀行業者Leerink Partners分析師芮辛格(David Risinger)3月報告表示，針對進口藥品徵收關稅可能推高美國患者藥品價格；因為即使藥廠轉到美國生產，也需數年時間，且成本高於在國外生產藥物。

TD Cowen分析師斯卡拉(Steve Scala)上周表示，很難預測關稅對製藥公司的潛在影響；因為各家藥廠擁有龐大複雜的製造網絡，涉及多個製藥程序，有時甚至分布在不同國家。

川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)
川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)
川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)
川普總統8日表示，將很快宣布對進口藥品徵收重大關稅。(路透)

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